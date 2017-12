Cote d'Ivoire: Koumassi/Quartier Divo - Le Lions Club Abidjan Phoenix donne le sourire aux enfants défavorisés

Il a également signifié que les parents bénéficient d'une école pour les sensibiliser et conscientiser vis-à-vis de leurs enfants. Le père François Zongo a enfin souligné qu'il est soutenu dans cette œuvre sociale et utile par les dons de personnes de bonnes volontés, tel que les Clubs Lions.

Le don composé de sacs de riz, bouteilles d'huile, boîtes de conserve, pattes alimentaires, etc. a été réceptionné par le Père François Zongo, responsable de la Fraternité Sainte-Marie des pauvres et des petits.

Selon le président du Lions Club Abidjan-Phoenix, Ernest Djabia, cette action en faveur de cette communauté catholique est motivée par le fait qu'elle « partage les mêmes idéaux avec notre Club service ». « La Fraternité Sainte-Marie des pauvres et des Petits s'est engagée à permettre à ce que les enfants du quartier Divo en situation de difficultés aient une vie décente et un repas en cette période de fin d'année », a-t-il dit.

Le Lions Club Abidjan Phoenix a fait don de vivres d'une valeur de 1,2 million de F Cfa à la Fraternité Sainte-Marie des Pauvres et des Petits, pour l'accompagner dans son élan de bienfaisance, visant à donner le sourire aux enfants défavorisés en cette période de fin d'année. C'était le 16 décembre au quartier Divo de Koumassi. Où, ces tout-petits ont été égayés à travers des jeux, chants, ballets, sketchs, denses, etc., avec les Lions.

