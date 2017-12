Congo-Brazzaville: Un cessez-le-feu dans le Pool, et des questions

Un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé, ce samedi 23 décembre, à Kinkala, dans la région du Pool, au sud de Brazzaville, entre des représentants du gouvernement congolais et un représentant de la rébellion du Pasteur Ntumi, Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général de son parti, le Conseil national des républicains (CNR). Le porte-parole du gouvernement congolais se réjouit de cette accord de cessez-le-feu qui constitue selon lui « un point d'étape heureux », dans une crise qui dure depuis avril 2016. Mais des questions-clés restent en suspens, notamment le sort du Pasteur Ntumi.

La pression était forte sur Brazzaville ces derniers mois, de la part de la communauté internationale ou encore du FMI, qui en pleines négociations sur la dette abyssale du Congo, ne voyait pas d'un bon œil tout l'argent englouti dans des opérations. Des caisses vides d'un côté, des combattants que l'on disait exsangues de l'autre.

Tous les feux étaient donc au vert. Selon l'accord, le Révérend Pasteur Ntumi s'engage à « arrêter les hostilités » et à ne pas entraver « le rétablissement de l'autorité de l'Etat ». De son côté, le gouvernement promet de « rétablir la libre circulation dans le département du Pool, et de faciliter le retour des déplacés. »

Cependant, Guy Brice Parfait Koléla, le député de Kinkala, dit ne pas avoir été informé des discussions. L'ancien candidat à la présidentielle espère que tous les bélligérants ont été associés et qu'il n'y aura pas de démenti dans les heures qui viennent.

Les points clés du Pasteur Ntumi et des troupes positionnées

Mais hier certains s'interrogeaient sur la portée d'un accord qui ne statue pas sur l'avenir du principal protagoniste de la crise : le Pasteur Ntumi, toujours en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ses partisans espèrent obtenir l'arrêt des poursuites, mais la question n'est pas tranchée.

Autre point-clé : le retrait des militaires du Pool. Pour le moment, l'accord parle d'un « allègement progressif », mais ne donne aucun calendrier. « Non, il s'agit pas de troupes qui quitteraient le Pool, avertit Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement congolais. On parle du rétablissement de l'autorité de l'Etat. Je crois qu'il faut pour l'instant, dans notre attention commune, se contenter des termes de l'accord. Je ne peux pas m'engager sur autre chose que les termes de l'accord. »

Une commission paritaire de suivi de l'accord

Enfin, quelle sera la feuille de route exacte de la commission mixte prévue pour « veiller à la poursuite du processus de paix » ? Les partisans du pasteur Ntumi disaient hier soir en attendre l'ouverture d'un dialogue politique. Mais sur ce point, le gouvernement congolais, opposé à cette idée jusqu'à présent, ne s'est pas encore prononcé.

Pour le gouvernement, toutes les questions ne peuvent être réglées dès le début. « Cet accord représente tout d'abord l'aboutissement d'un processus qui dure depuis plusieurs semaines, qui a été piloté de bout en bout par le président de la République lui-même, assure Thierry Moungalla. Et cet accord aboutit de manière, a priori, heureuse par la signature de cet accord de cessation des hostilités et de cessez-le-feu. On s'en réjouit, la veille de Noël. Cet accord prévoit : 1. le cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui, 2. le rétablissement de l'autorité de l'Etat, 3. Le retour des populations dans leurs localités respectives. Et puis surtout, un processus piloté par la mise en place d'une commission paritaire, c'est-à-dire à égalité de représentants du Pasteur Ntumi et de l'Etat. Et c'est cette commission qui va être chargée d'assurer le suivi technique du processus enclenché. »