Cote d'Ivoire: Hiré - Deux voleurs de minerais sur le site de la société minière Newcrest condamnés

Les vols de minerai sur le site de la société minière Newcrest sont devenus récurrents depuis un moment. En effet, il ne se passe plus de jour sans que les vigiles de cette société n'appréhendent des individus sur le site à la recherche de l'or.

C'est ainsi que Barry Moustapha, 37 ans, planteur et Sankara Salif, 18 ans, manoeuvre agricole tous deux domiciliés à Hiré, ont comparu le mardi 19 décembre 2017 au tribunal de Divo pour tentative de vol portant sur du minerai pour le premier cité et pour vol de minerai pour le second.

Les deux prévenus ont déclaré s'être rendus sur le site pour chercher du sable et des cailloux. C'est au moment qu'ils sortaient du trou avec des sacs contenant du sable et des cailloux qu'il devraient laver et casser après pour avoir de l'or une fois à la maison qu'ils ont été appréhendés par les vigiles, ont-ils déclaré à la barre. Reconnus coupables, Barry Moustapha et Sankara Salif ont écopé chacun d'un mois de prison ferme et 30 000 Fcfa d'amende.