Cote d'Ivoire: Ligue1 - Plus personne n'arrête l'Asec

Les champions en titre ont aligné leur 10e victoire de la saison hier, face Séwé de San Pedro.

L'Asec mimosa a confirmé son statut d'équipe intraitable du moment en disposant, ce vendredi 22 décembre 2017, du Séwé (3-1) à l'occasion de la 12e journée de la Ligue1. Un succès facile pour les protégés d'Amani Yao qui ont rapidement pris le pouls de leur adversaire dans la première demi-heure de jeu.

Un but contre son camp de Kanté Amadou (10e), et une reprise du plat du pied d'Amed Touré (19e), ont permis à l'Asec d'asseoir rapidement son emprise sur la rencontre. Koutouan Akassou et ses coéquipiers se sont permis de relâcher avec des passes moins assurées et des pertes de balles dans l'entrejeu.

Les Portuaires n'en demandaient pas mieux pour réduire le score par Bonsu Emmanuel (30e) suite à un cafouillage dans la défense mimosa. Un relâchement très mal perçu par le staff et les dirigeants mimos qui remontent les bretelles à leurs joueurs dans les vestiaires. Christian Angbandji, Komlan et Fonsinho reviennent de la période d'oxygénation avec plus de détermination.

Les visiteurs payent les frais trois minutes seulement après la reprise avec un troisième but des Mimos (3-1) à la 48e. Un but d'Amed Touré qui signait ainsi un doublé et sa sixième réalisation en cinq matchs avec les Mimos. Une avance confortable que les champions de Côte d'Ivoire vont gérer jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Traoré Kalilou.

Un 10e succès qui permet aux Mimos (31 points) de compter désormais 9 points d'avance sur leur poursuivant direct, l'Afad (22 points). Les « Lions » du Plateau ont concédé jeudi, leur deuxième défaite de la saison contre Bouaké Fc (0-2). Le plus gros score de la journée a été réalisé hier par le Sporting club de Gagnoa qui a atomisé la Soa (6-1). Ce soir l'Africa (6e, 17 points) sera face au Wac (7e, 15 points) pour la dernière rencontre de la 12e articulation de la Ligue1

Résultats

Stade-Moossou : 1-1

Afad-Bouaké : 0-2

Gagnoa-Soa : 6-1

Fc San Pedro-Bassam : 0-0

Tanda-Asi : 0-0

Asec-Séwé : 3-1

Demain

16h : Africa-Wac