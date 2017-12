Cote d'Ivoire: Bettié - La fin d'un trop long isolement

Les populations sont ici reconnues pour l'amour qu'elles vouent à la terre. Notamment à travers la pratique fort bien développée de l'agriculture pérenne. Il est donc certain que ce sont de nouveaux défis de performances nationales en la matière, qui s'annoncent à leur niveau.

Béttié a enfin son pont. Celui de son émergence effective vers un devenir plus radieux. Son avènement aura tout de même fait l'objet d'une longue espérance, nourrie régulièrement par des promesses de dirigeants politiques de premier plan pourtant. Il aura fallu Alassane Ouattara, qui leur en avait donné la pleine assurance, bien avant son avènement au pouvoir, pour que cet ouvrage d'art de tous les possibles économiques à cette localité, vienne effectivement enjamber le fleuve Comoé.

Une autre promesse de campagne tenue, comme ce fut le cas avec nombre d'autres localités du pays, devrait-on relever avec force. Comme ceux de Bassawa, Béoumi et de Bouaflé, le pont de Bettié est tout aussi capital pour l'épanouissement des populations de ce département. Lesquelles ont, durant plusieurs décennies, souffert de l'isolement que venaient accentuer bien souvent, les pannes intempestives du bac, devenu très vite un moyen dépassé de locomotion des personnes et des biens.

D'autant plus qu'avec le développement de l'hévéaculture, aux côtés des exploitations de cacao et de café, aux rendements toujours bon à prendre, un trafic plus régulier entre la circonscription, la région de la Mé et le District d'Abidjan, s'était imposé aux exploitants agricoles et autres opérateurs économiques.

On le voit, Bettié méritait donc bien son pont. Une œuvre majeure de développement, qui va certainement imprimer un nouvel élan à l'évolution économique et sociale de ce département, qui ne sentira plus l'excentricité totale dans laquelle, elle est restée plongée pendant toutes ces années.

Les populations sont ici reconnues pour l'amour qu'elles vouent à la terre. Notamment à travers la pratique fort bien développée de l'agriculture pérenne. Il est donc certain que ce sont de nouveaux défis de performances nationales en la matière, qui s'annoncent à leur niveau. Et lorsque l'on dit Bettié, ce sont aussi ces villes en gestation que sont Zaranou, Ebillassokro, Abradinou, toutes grandes pratiquantes de cultures de rente, qui sont concernées par ce bond en avant, que vient de franchir le département de Bettié.

Ce pont vient désormais raccourcir de plusieurs kilomètres, la distance à parcourir pour rallier Bettié à Abidjan. Etant donné que l'on ne sera plus obligé de passer par Abengourou, son chef-lieu de région dont il est distant d'environ 90 kilomètres de piste, très latéritique et accidentée. Pour autant, la capitale de l'Indénié demeure la cité royale, la plus grande ville de la région, où tous les habitants de Bettié ainsi que ceux de toutes les autres localités de la région viennent encore commercer. Faire des affaires et solliciter des services administratifs au quotidien.

Ce faisant, il ne saurait y avoir d'abandon total de ce trajet par les populations de Bettié. Il est plutôt grand temps que son projet de bitumage tout aussi longtemps annoncé par les pouvoirs publics, puisse finalement entrer en exécution. Pour ainsi, rapprocher davantage de la ville d'Abengourou, le département de Bettié et partant toute cette zone nord de la région de l'Indénié-Djuablin.