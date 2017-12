Cote d'Ivoire: Dédicace - Adjaratou, à la recherche de son paradis perdu

Le Pr Lezou Koffi Danielle, dans la relecture de ce livre, n'a ni voulu superposer ni juxtaposer l'auteure avec son héroïne.

Maître Léa N'guessan, Avocate au Barreau de Paris, a procédé jeudi, dans la salle Cardinal Bernard Yago de la librairie Carrefour Siloé, à la cérémonie de dédicace de son roman, intitulé, le Secret d'Adjaratou.

Devant parents, amis, hommes de culture et journalistes, elle a dans une écoute attentive, suivie la relecture de son roman, faite par le Pr Lezou Koffi Danielle, Maître de Conférences à l'UFR de Lettres à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. A la fin de son exploration, l'universitaire n'a pu démêler l'écheveau, qui lui aurait permis d'accéder au fameux secret.

De guerre lasse, elle a laissé Adjaratou à son secret et est devenue avec elle défaitiste voire même superstitieuse. Et face au mythe de la vie d'Adjaratou Sylla qui est resté tout entier, elle s'est posée cette question lancinante, qui révèle bien les limites de l'homme devant les impondérables de la vie : « Jusqu'à quand sommes-nous maîtres de notre destin, de nos succès ? Car il semble que finalement une main funeste joue et se joue d'un destin qu'on croit tenir. »

Danielle Lezou avait identifié quelques indices dans le récit de Maître Léa N'guessan, et qui lui faisaient comprendre que la lumière de la bonne étoile sous laquelle était née l'héroïne finirait un jour par décliner et à pâlir. Car la génitrice d'Adjaratou, trop tôt arrachée à l'affection des siens, n'avait pas eu le temps d'exorciser cet aigle qui planait sur la vie de sa fille. Mais il fallait à l'encontre de la fille de Sylla, fruit bon teint du milieu social, culturel et cultuel musulman, beaucoup de choses pour la détourner de ses convictions et de ses ambitions.

La critique littéraire du jour dresse d'ailleurs d'elle un portait moral si saisissant que toute la personnalité d'Adjaratou transparaît et apparaît dans ces lignes qu'elle a couchées sur papier : « J'ai cherché un secret, j'ai trouvé la femme... les femmes ivoiriennes, africaines... battantes, excellentes, dynamiques qui ont fait le choix d'allier vie familiale et professionnelle, de se battre pour ce qu'elles croient... J'ai ccherché un secret et j'ai compris qu'un idéal social se passe difficilement d'engagement... politique, institutionel. »

Le Pr Lezou Koffi Danielle, dans la relecture de ce livre, n'a ni voulu superposer ni juxtaposer l'auteure avec son héroïne ; elle constate simplement que sous le format d'un roman policier, Léa N'guessan, dans un texte épistolaire, dit ses opinions sur sa société d'origine, ses ambitions sur la société ivoirienne, avec le devoir pour tous et chacun « d'agir, d'agir juste et bien ». Car comme cela résonne en la bouche du Pr Lezou Danielle, telle une ritournelle : « Le temps des crimes impunis est révolu, le temps de détournements de deniers publics est aussi révolu, le temps des femmes qui acceptent l'inacceptable est révolu... »

Mais l'auteure qui a mis tous les intervenants d'accord sur la qualité et la force de sa plume, a, pendant les échanges, tenu à prévenir qu'elle n'avait pas eu la tentation d'écrire un roman autobiographique. De confession chrétienne, elle a simplement voulu caricaturer les dysfonctionnements de la société musulmane, en prenant Adjaratou comme une amie avec qui elle partage de nombreuses convictions et de nombreux sentiments.

Partie en France depuis l'âge de 17 ans pour des études de droit qu'elle devait fatalement faire, elle ne s'était mise en retraite des actualités africaines. Si bien que son regard est toujours resté actuel et ses opinions d'intellectuelle bien informées. Ce qui fait que son roman a prise avec les besoins et préoccupations de la femme africaine et des populations du continent.

Isabelle Kassy Fofana, Directrice des Editions à Fraternisé matin, invitée spéciale et Agnès Kraidy, journaliste, consultante en genre et marraine de cette rencontre, ont fait des contributions intéressantes pendant les échanges, qui ont été suivis de la cérémonie de dédicace qui a drainé du beau monde. Chacun est reparti, avec un livre sous le bras, promettant de découvrir le secret d'Adjaratou et de l'aider à lui trouver une solution afin que sa famille soit de nouveau plongée dans une belle harmonie.

« Le Secret d'Adjaratou », Doxa Editeur militant

145 pages.