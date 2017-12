Madagascar: Hôtel de l'Avenue Analakely - Pour un Noël festif en famille

A l'instar du fameux Classico de ce samedi, le Lounge bar diffuse sur écran géant des matchs de foot choc en Europe. Il y a aussi l'organisation de concerts et spectacles périodiques. Détente et convivialité, telles sont les mots d'ordre qui animent les soirées passées entre amis, collègues, ou famille. Pour cette journée de Noël, une réservation est ainsi fortement conseillée.

De l'entrée au dessert en passant par le plat principal, le Lounge bar de l'Hôtel de l'Avenue fait un tour d'horizon des spécialités les plus appréciées durant les festivités. Un large choix qui a de quoi ravir le palais de tout un chacun. Fidèle aux grands rendez-vous, Le Point d'Exclamation est désormais connu pour ses événements sportifs et culturels.

