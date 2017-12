Madagascar: Trêve politique - Le couple Ravalomanana en action sociale à Tana

Le couple Ravalomanana distribuant des vivres hier à Analamahitsy.

L'ancien président préfère mener des actions sociales que faire des déclarations politiques pendant les derniers jours de cette année 2017.

L'électorat de la Capitale reste un potentiel à exploiter pour les partis politiques qui ambitionnent de diriger le pays. Hier, si le président national du HVM Rivo Rakotovao était au gymnase d'Ankorondrano, le numéro Un du TIM Marc Ravalomanana s'est rendu au « Sehatra Maintso » d'Analamahitsy, avec l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo conduite par le maire Lalao Ravalomanana. Les deux parties ont toutes mené des actions sociales auprès des couches défavorisées de la population de la Capitale.

Par contre, si le président du parti au pouvoir a saisi l'occasion pour faire des déclarations politiques, l'ancien président Marc Ravalomanana a choisi d'observer une trêve politique pour permettre aux Tananariviens de passer les fêtes de Noël et de fin d'année dans la sérénité. Le couple Ravalomanana effectue des descentes au niveau des arrondissements d'Antananarivo depuis jeudi dernier. Il a commencé dans le IIe arrondissement. Hier au « Sehatra Maintso » d'Analamahitsy », le maire Lalao Ravalomanana et son conseiller spécial ont rencontré les « ray amandreny » et les populations défavorisées du IVe et du Ve Arrondissement.

Dons et messages d'amour. Le couple Ravalomanana poursuit aujourd'hui ses actions sociales dans les autres arrondissements d'Antananarivo. Là où ils passent, l'ancien président et son épouse apportent des dons et transmettent des messages d'amour en cette période des fêtes de fin d'année. Dans le IIe arrondissement, deux personnes âgées par « fokontany » ont reçu du riz et de l'huile. Une centaine d'enfants a eu droit à des friandises. Les secrétaires et les trésoriers des « fokontany » du IIe arrondissement ont reçu chacun une enveloppe de 20.000 Ar de la commune urbaine d'Antananarivo.

Hier au « Sehatra Maintso » d'Analamahitsy, l'action sociale menée par le couple Ravalomanana a été assortie d'une sensibilisation sur la violence contre les femmes, assurée par des éléments de MAFUBO Internationale. Des opérateurs économiques locaux en ont également profité pour offrir des matériels d'assainissement au IVe Arrondissement de la Capitale. En tout cas, les Malgaches ont besoin de trêve politique pour pouvoir supporter les durs derniers jours de cette année 2017. Une année qui a été notamment marquée par la flambée des prix des PPN et celui du carburant.