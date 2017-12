Madagascar: ENAM - Quand la Promotion HARENA se démarque !

Rafenolaza Jean-Jacques remettant un prix à l'élève qui a trouvé le nom de la 27e Promotion de l'ENAM.

Les 150 élèves hauts fonctionnaires de la Promotion HARENA de l'Ecole nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) ont fini en beauté jeudi dernier l'année 2017. Une occasion surtout pour le président de la 27e Promotion Rafenolaza Jean- Jacques de réaliser ses « promesses électorales ». A ce propos, les 150 soldats de la promotion ont eu droit avant-hier à des cadeaux de fin d'année dont du riz et de l'huile alimentaire. Les meilleurs élèves grâce à qui la promotion a déjà son nom et son logo ont été également primés jeudi dernier.

Meilleur encadrement pédagogique et social. L'ambiance de fête a régné avant-hier dans le petit Amphi de l'Enam à Androhibe. « Quand je promets, je réalise. », a déclaré l'élève administrateur civil Rafenolaza Jean-Jacques. Avant de rajouter : « Je ferai tout mon possible pour que la 27e Promotion de l'Enam puisse se démarquer des précédentes Promotions. » Rafenolaza Jean- Jacques ambitionne durant son mandat d'assurer un meilleur encadrement pédagogique et social des élèves de la Promotion HARENA qui ont débuté leur formation il y a déjà trois mois. A rappeler que la 27e Promotion de l'ENAM est composée d'élèves Administrateurs civils, d'élèves Agents diplomatiques et consulaires, d'élèves Inspecteurs des Domaines et de Propriété Foncière, d'élèves Inspecteurs d'Administration pénitentiaire, d'élèves Ingénieurs des Services topographiques ainsi que d'élèves Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales.