Tunisie: Au-delà des étoiles

à La Marsa.

L'espace «XYZ concept store» à La Marsa, qui vient de souffler sa deuxième bougie vendredi dernier, a voulu marquer l'événement par une exposition originale et inhabituelle en Tunisie, celle de l'astrophotographie «Voyage Céleste» de Youssef Bach Hamba, qui fera découvrir les tréfonds du ciel à travers un voyage dans l'espace.

Reliefs lunaires, nébuleuses, galaxies, comètes... sont immortalisés par l'astrophotographe amateur qui dévoilera ainsi les merveilles du ciel mais aussi la beauté et la complexité de l'univers à travers 26 photos prises depuis Mornag, au sud de Tunis. Un programme qui vous fera quitter la terre ferme porté par le son de Khalil Annabi qui offrira une Mix session.

Les yeux levés vers le ciel et la tête dans les étoiles, Youssef Bach Hamba s'intéresse à l'astronomie depuis son jeune âge. C'est en observant à l'œil nu la comète Hale-bopp, en 1997, qu'il se prend de passion pour cet univers complexe alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. Il commande son premier télescope à l'âge de 18 ans après avoir décroché son bac et passe des années à se documenter et à se former avant de prendre sa première photo de la constellation d'Orion en 2003 à l'ère des pellicules argentiques. En 2013, il passe au niveau supérieur en acquérant un appareil photo numérique, ce qui lui permet de perfectionner ses prises. «Voyage Céleste» est donc le fruit de ses passions -- l'astronomie et la photographie --, mais aussi la résultante d'un travail de longue haleine qui a nécessité beaucoup de patience et pas moins de 100 heures de poses.

Le programme prévoit également le lancement de la nouvelle collection Capsule Abarnis, la nouvelle marque de prêt-à-porter haut de gamme qui sera également présente avec une collection de robes brodées, de abayas et de gilets, en pièces uniques ou en édition limitée idéales pour les fêtes de fin d'année.