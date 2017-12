Ile Maurice: Boni de fin d'année - Les employés de Bedino restent sur leur faim

Convoqués, les directeurs se sont engagés à faire le paiement nécessaire. Le même jour, le ministère est informé du cas de l'usine située à Phoenix. Les 135 employés n'avaient pas perçu trois mois de salaire et leur boni de fin d'année. Des officiers ont été dépêchés sur les lieux. L'origine de ce retard est d'ordre administratif. La situation a été réglée sur le champ et les contestataires ont obtenu leur dû.

Le ministre du Travail a convoqué une réunion avec leur représentant syndical, Atma Shanto. Un administrateur a été nommé et il a été chargé de faire le nécessaire auprès de la State Bank of Mauritius. Il est convenu que le paiement soit effectué hier.

Les employés de l'usine Texto, sise à cité La-Cure, ont eu plus de chance. C'est d'ailleurs le premier cas à avoir été dénoncé en cette période de fin d'année. Le vendredi 15 décembre, les 450 salariés de la firme ont débarqué à la Victoria House pour faire savoir que leur salaire de décembre et leur bonus ne leur avaient pas été payés. Pis, en se rendant au travail le matin, ils se sont retrouvés face à des portes cadenassées...

Entre-temps, l'ancien administrateur de la compagnie a dû faire les démarches appropriées. Mais il n'est parvenu qu'à octroyer la moitié du salaire de novembre aux employés de Bedino Co. Ltd. Nul ne sait quand le restant dû leur sera remis. Le ministère du Travail dit suivre la situation de près.

L'ex-administrateur et un directeur ont été convoqués mercredi. Or, les deux hommes se sont renvoyé la balle quant à la responsabilité du versement des salaires. Le ministre leur aurait demandé de mettre leurs différends de côté pour trouver des solutions.

Mais l'administrateur a soumis sa démission le 29 novembre dernier. Bedino Co. Ltd se retrouve, depuis, avec un directeur qui, selon les dires des employés, n'est jamais venu les rencontrer.

Toutefois ils n'ont pas été jusque-là, le ministre du Travail les ayant invités à son bureau. En fait, depuis quelque temps, deux personnes clament être le propriétaire de Bedino Co. Ltd. L'affaire a été portée en cour où, en mai 2016, un administrateur a été mandaté pour résoudre la question de propriété.

Mercredi, les officiers du ministère du Travail ont appris que les employés de Bedino Co. Ltd, une entreprise qui fabrique des bijoux destinés à l'exportation, n'avaient pas été payés depuis novembre. Ces derniers comptaient d'ailleurs manifester devant la Victoria House.

Elles étaient quatre compagnies dans le rouge. Soit pour n'avoir pas remis de salaire à leurs employés, soit pour n'avoir pas fourni de bonus soit les deux. Le ministre du Travail Soodesh Callichurn, ainsi que ses proches collaborateurs, son attaché de presse, Leevy Frivet ; l'assistant directeur du travail, Mariahven Caramben, et le secrétaire permanent par intérim, Somduth Nemchand, ont eu fort à faire durant ces sept derniers jours pour décanter la situation. Mais seul le cas de Bedino Co. Ltd n'a pas été résolu.

