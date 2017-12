Madagascar: Basket-ball - Soavita fait peau neuve !

En attendant, les basketteurs tamataviens peuvent pousser un grand ouf de soulagement avec ce gymnase de Soavita remis au goût du jour par Hery Rajaonarimampianina en personne. Un geste qui a tout son poids si on prend acte que c'est réalisé en dehors de la campagne de propagande pour les présidentielles et que cela vient du fond du cœur. Reste à espérer que d'autres villes vont bénéficier d'une aide de ce genre et à l'endroit des sportifs, donc de la jeunesse malgache.

Ce qui ne saurait peut-être pas tarder, puisque le représentant du Président de la République lors de la cérémonie du 16 décembre dernier n'est autre que son conseiller spécial, Mbola Rajaonah, qui jouit d'une double casquette, car il est aussi président de l'Association sportive de la Commune urbaine de Toamasina (ASCUT). Et de là à faire un geste pour le basket-ball qu'il pratique encore chez les vétérans, il n'y a qu'un pas. Un petit pas à franchir avec l'aide de la Fédération également sur place par le biais du président Mika Ramaroson et qui a saisi cette belle occasion pour remettre des ballons à la Ligue Atsinanana.

