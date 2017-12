Tunisie: Des indicateurs pour en effectuer l'évaluation et le suivi

Les objectifs de cette visite d'étude visent notamment à présenter les caractéristiques du système tunisien de production, d'analyse et de diffusion des indicateurs d'efficacité énergétique en détaillant les différentes institutions impliquées, leurs rôles respectifs et les principales caractéristiques du système d'information mis en place dans chacune d'entre elles.

Transfert des connaissances

Il s'agit aussi de discuter des caractéristiques des systèmes d'information statistique sur l'énergie mis en place dans les autres pays méditerranéens partenaires afin d'évaluer la faisabilité et les conditions de transfert des connaissances et de savoir-faire pour la production d'indicateurs harmonisés d'efficacité énergétique dans la région, y compris des outils pratiques .

Les principaux résultats attendus de la visite d'étude sur la production d'indicateurs d'efficacité énergétique consistent à partager pour tous les pays partenaires une compréhension claire du système tunisien de production, d'analyse et de diffusion des indicateurs d'efficacité énergétique et avoir une vision claire des conditions à remplir pour transférer les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la production, l'analyse et la diffusion d'indicateurs d'efficacité énergétique.

Présentation du plan d'action

Aussi, tous les pays partenaires doivent-ils être en mesure de développer une feuille de route pour adapter les connaissances et le savoir-faire présentés quant à leur situation spécifique et pour développer des indicateurs d'efficacité énergétique sur une base harmonisée. Les indicateurs d'efficacité énergétique sont essentiels pour évaluer la performance des systèmes énergétiques ainsi que l'efficacité des activités de production et de consommation d'énergie. Ils sont indispensables au suivi des progrès réalisés vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et, en particulier, de l'ODD7, défini comme «l'efficacité énergétique».

Le programme de cette visite est réparti sur trois jours dont le premier est consacré aux présentations de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme) sur la politique et le contexte énergétique national. Le deuxième jour est réservé à une visite de la Société maghrébine de transport terrestre (Smtt), d'où une présentation du plan d'action de maîtrise de l'énergie de la société, les actions mises en place et le système de suivi de la flotte de la société. Elle sera suivie d'une autre visite du port de Radès -- La Goulette Tunisie, afin de voir les installations photovoltaïques mis en place, ainsi que l'installation d'un système d'éclairage public efficace.

Le troisième jour, les participants effectueront une visite du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) pour découvrir les laboratoires d'essais des réfrigérateurs et des climatiseurs et du système de classification énergétique des équipements. Enfin, une dernière visite sera menée à la société Nejma huile. C'est une société industrielle qui a mis en place un système de cogénération.