Madagascar: Inde-Madagascar - Une balance commerciale déficitaire en notre défaveur

Ce troisième salon des produits indiens a l'occasion pour les quarante exposants de montrer aux gens les moyens nécessaires pour dynamiser les relations commerciales entre les deux pays qui sont tous deux encore en voie de développement. Le Directeur de Cabinet du ministère de l'Industrie et de la Promotion du Secteur privé M. Clermont Ratombozafy a représenté le gouvernement malgache et l'Inde l'a été par SEM l'ambassadeur Subir Dutta .

Depuis l'existence des relations diplomatiques entre nos deux pays notre balance commerciale est encore déficitaire . A titre d'exemple, l'année dernière, la valeur de nos produits importés s'élevait à 566 milliards d'Ar alors que nous n' avons exporté que des marchandises valant 259 milliards d'Ar. Nous exportons essentiellement des produits agricoles comme la vanille, le girofle, le poivre et aussi des huiles essentielles... . alors que nous importons des matières et machines agricoles, des produits pharmaceutiques, et surtout du riz pour satisfaire nos besoins dans ce domaine.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.