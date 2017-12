Tunisie: Un "design" aux affinités des consommateurs

Au fil des sessions, ce salon du design ne se limite plus au thème d'un simple salon expo-vente mais a choisi de devenir un espace qui stimule la création. Dans sa 14e édition, Dardéco commence à acquérir une notoriété grâce à la combinaison de plusieurs facteurs tels que la bonne organisation physique du salon, la fonctionnalité de l'aménagement des stands, la haute qualité et la visibilité des produits exposés et la fluidité de la circulation des visiteurs. Cette manifestation est devenue un rendez-vous annuel majeur pour découvrir toutes les nouveautés consacrées à la décoration, la rénovation et l'aménagement de l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Pour l'année 2017, le salon propose une sélection de 240 exposants (fabricants, revendeurs, décorateurs, architectes, artisans d'art et designers), dont 20% sont nouveaux. Plus de 50.000 visiteurs grand public sont attendus pour cette session de Dardéco 2017. Le concept innovateur et créatif du salon permet de fidéliser les visiteurs à la recherche d'idées originales de décoration et des tendances de l'année en matière de design.

Laboratoire de fabrication «FabLab » : partage d'idées et de savoir-faire

Hela Nsibi, attachée de communication au parc des expositions et centre de commerce international de Tunis et responsable de l'exposition Dardéco, nous a déclaré qu'«en collaboration avec les institutions de formation universitaire et professionnelle et les associations de promotion des métiers d'art, Dardéco a mis en place, pour la première fois, un laboratoire de fabrication au sein de l'Espace Design et Création. Le principe du laboratoire de fabrication est de créer un espace collectif des designers et des créateurs dans lequel on peut voir les processus de création en train de se réaliser. Le "Fab Lab" est un lieu où l'on apprend et échange les compétences et le savoir-faire. Cet espace a été ouvert au public et organisé en ateliers qui sont planifiés pendant les dix jours de l'exposition. Il a regroupé également plusieurs professionnels du secteur de la peinture, la céramique, le tissage, la sculpture et des ateliers de conception et de recherche sur les matériaux et les techniques de fabrication».

Espace tendance 2018 : un univers haut en inspiration

De son côté, une participante africaine a souligné que «la décoration et le design sont à l'honneur dans cet espace. Deux mises en scène sont proposées aux passionnés de décoration et de design. Une mise en scène a été dédiée à l'art de la table pour offrir aux fêtards une décoration originale à adopter dans les cérémonies et les fêtes».

Et d'ajouter : «L'autre mise en scène a consacré à l'espace de vie avec une sélection de mobiliers d'appoint, d'accessoires décoratifs comme les lampes, vases, abat-jour, plantes. Les exposants de Dardéco ont participé à cet espace par l'apport d'une sélection de produits où l'innovation est de rigueur. Les produits exposés au sein de cet espace sont ceux des exposants de Dardéco sur la base d'une sélection réalisée par une équipe d'architectes expérimentés».