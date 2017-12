Tunisie: EST - Terminer en beauté

Mais Faouzi Benzarti fait la sourde oreille et ne se soucie nullement des rêves qu'ils nourrissent. Tout ce beau monde, capable de former une deuxième équipe aussi forte que celle qui domine le championnat national, se juge en mesure d'être titularisé à compter de cet après-midi face au CSS au stade de Radès. Le problème, c'est qu'une équipe de football ne compte qu'onze joueurs et trois remplaçants. Les places sont de ce fait chères, trop chères même pour que l'on puisse satisfaire tous ces joueurs de qualité qui ont, à tort ou à raison, choisi de mettre le cap sur le Parc «B». A qui la faute? Disons-le en toute transparence, la faute incombe aux responsables du recrutement à l'EST qui engagent à tour de bras sans penser à bien cibler les postes à pourvoir.

Aujourd'hui, on assiste à une situation quelque peu bouillonnante à l'Espérance où le banc des remplaçants risque de devenir problématique dans les jours à venir. Heureusement que l'on aborde déjà l'opération du mercato d'hiver qui pourrait résoudre un tant soit peu le problème des doublures avides d'avoir un vrai rôle au sein de l'équipe première.

Le retour de Khénissi, une providence

En effet, ni Faouzi Benzarti ni José Morinho ne sont en mesure de satisfaire le plus équitablement du monde, une vingtaine de joueurs au niveau très rapproché car la préservation de la cohésion au sein de la formation type exige de garder l'équipe qui donne satisfaction.

Pour ce qui est de la formation qui bénéficiera de la confiance de Faouzi Benzarti aujourd'hui face au CSS, les supporters de l'EST assisteront au retour de leur buteur Taha Yassine Khénissi, totalement rétabli de sa blessure. Ce sera un atout majeur pour les «Sang et Or» qui, comme toujours, joueront pour la victoire. Laquelle victoire aura son pesant d'or au cas où elle se réaliserait car le CSS, dauphin de l'EST, se verra du coup distancé de huit longueurs, ce qui diminuerait tangiblement ses chances de ravir le leadership à son interlocuteur «sang et or».

Ben Youssef, le mal conseillé

En dehors du retour de Khénissi, on reverra à coup sûr les mêmes joueurs dans l'équipe rentrante à un ou deux éléments près. En défense, on aura Jmel devant la cage, Chaâlali et Chammam comme latéraux, Dhaouadi et Talbi (ou Machani) à l'axe, alors que le milieu sera composé de Kom, Coulibaly, Sassi et Badri. Et en attaque, Khénissi sera épaulé par Maher Ben Sghaïer (ou Ben Youssef).

Et comme on peut le constater, Fakhreddine Ben Youssef est pour la première fois en ballottage avec Ben Sghaïer.

Mal conseillé, Fakhreddine Ben Youssef vient, par le biais d'une procédure administrative malvenue, de déposer une requête à la commission des litiges à propos, croit-on savoir, d'arriérés de primes de rendement impayés !

Cette procédure superflue et qui manque de tact pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la relation de Ben Youssef avec son club.

Retour de Sameh Derbali

Notons enfin que Sameh Derbali, qui n'est plus lié avec le club libyen d'Al-Ahly avec lequel il a atteint les quarts de finale de la coupe de la CAF il y a quelques mois, vient de signer un contrat de six mois renouvelable pour un an avec l'Espérance Sportive de Tunis. Ainsi, Derbali pourrait, à partir de la phase retour du championnat national, combler le vide laissé par Iheb Mbarki sur le flanc droit de la défense «sang et or» en raison de sa blessure contractée au niveau des ligaments croisés. A 31 ans, Derbali a encore de beaux jours devant lui pour faire valoir ses capacités au service de l'EST dans cette période précise.