Tunisie: Nouveau temple du shopping et du divertissement

Le projet Bourgo Mall à Djerba comprendra, tout d'abord, un centre commercial, avec notamment l'enseigne « Géant » --deuxième implantation en Tunisie -- avec un hypermarché de 5000 m². Ensuite, il est prévu d'implanter 43 boutiques dans plusieurs secteurs allant des vêtements à la maroquinerie et aux chaussures, en passant par les cosmétiques, la technologie et autres accessoires arborant plusieurs enseignes de renom, tunisiennes et internationales. L'ouverture est prévue en 2018 quelques semaines avant le mois de Ramadan.

Pour offrir à la clientèle la possibilité de se restaurer dans un cadre agréable, un food-court de 383 m² avec une capacité de 500 places mettra à la disposition des visiteurs divers points de vente axés sur la diversité, en plus d'une grande pâtisserie d'une maison locale prestigieuse avec un salon de thé couvrant 211 m². Ceci aux côtés d'une aire de jeux couverte destinée aux plus jeunes qui pourront se divertir en toute sécurité grâce aux multiples installations mises en place (structures gonflables, toboggans, carrousel... ). Les visiteurs disposeront d'un parking d'une capacité de plus de 400 places.

Un lieu spacieux pour les manifestations

Mieux encore, Bourgo Mall se veut être également un espace culturel de référence. A ce titre, il disposera d'une salle polyvalente nommée « Rayhana » couvrant 1400 m² qui permettra d'abriter tous types d'événements (séminaires, congrès, animations, spectacles, mariages ou autres célébrations) avec une capacité pouvant aller jusqu'à 900 personnes. Un autre espace, dénommé « L'Agora », sur une surface de 747 m², se verra attribuer une fonction culturelle pour accueillir plusieurs événements actuellement en cours de programmation en étroite collaboration avec le ministère de Affaires culturelles pour en faire le futur lieu par excellence des rendez-vous cinématographiques et théâtraux de la région du sud. A noter, à ce titre, que l'espace comprendra également une salle de cinéma multiplexe, une galerie d'arts et un café culturel.

Ce complexe disposera, par ailleurs, d'un centre d'esthétique et spa, d'une agence bancaire et d'un bureau de poste afin de mettre à disposition des visiteurs une offre complète en termes de services et de proximité. «Notre ambition à travers Bourgo Mall est d'apporter une plus-value à l'île de Djerba en particulier mais aussi à tout le sud tunisien dans le domaine commercial mais aussi culturel», explique le promoteur du projet. « Bourgo Mall s'adresse aussi bien à la clientèle locale qu'aux visiteurs tunisiens et étrangers qui séjournent sur l'île régulièrement afin de répondre à leurs attentes et de créer une dynamique dont les répercussions se feront sentir sur le tourisme et, partant, sur l'économie nationale ».

Le projet Bourgo Mall a permis la création de 500 emplois, sans compter les emplois indirects dans les domaines du transport, de la production et autres.