Madagascar: Tourisme de croisière - Levée de l'embargo de Maurice contre Madagascar

Air Mauritius va également faciliter nos relations, notamment par la venue de journalistes ici en « Eductour » prochainement. « L'objectif est d'améliorer l'image de Madagascar vis-à-vis de l'île Maurice, afin que de telles décisions sanctionnant notre pays ne soient plus prises à l'avenir. De plus, la Grande Ile constitue un marché de 25 millions de personnes ; ce qui représente un potentiel énorme pour l'île Maurice. De ce fait, il n'est plus acceptable que nous restions dans les discours. Il faut que nous passions enfin à l'action. Nous savons que l'île Maurice est un exemple, spécialement dans sa manière de recevoir les touristes, et qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, qui seront formées en conséquence », a indiqué le ministre Roland Ratsiraka. Bref, une bonne collaboration s'annonce avec Maurice, suite à la levée des mesures, prononcée hier.

Le problème relatif aux croisiéristes est résolu. Depuis le début de la saison, des mesures, jugées excessives, ont été prises par l'île Maurice en raison de l'épidémie de peste. « La menace de mise en quarantaine des bateaux de croisière venant de Madagascar, si un des passagers venait à avoir la fièvre ». A cause de cette mesure, les 60.000 touristes prévus visiter Madagascar, préfèreraient fuir la destination, car malgré la fin de l'épidémie, les mesures n'avaient toujours pas été levées, contraignant les compagnies de croisière à annuler la destination pour toute la saison. Les opérateurs mauriciens ont également été sanctionnés par cette décision. Certains touristes ne venaient plus à l'île Maurice, car leurs destinations incluent également Madagascar ainsi que les autres îles voisines. Fort heureusement, le Ministère de la Santé de l'Île Maurice a mis fin à cet épisode hier, en levant ces mesures, après sa rencontre avec le ministre du Tourisme malgache, Roland Ratsiraka , qui auparavant, a été reçu par son homologue mauricien, le ministre Anil Gayan.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.