Madagascar: Innovation - La caméra rétroviseur « Sourc'In », un outil pour la sécurité routière

Révolutionnaire. Pour les taxis-brousse, la « Sourc'In MX 1 » peut également servir de caméra de surveillance des passagers qui sont à, l'arrière de la voiture. Cette caméra rétroviseur révolutionnaire peut être équipée d'une carte mémoire de 32 Go permettant de stocker les images qui sont bien évidemment effaçables en cas de besoin. Côté prix (voir encart publicitaire par ailleurs) « Sourc'In » affiche un tarif promotionnel avantageux de 120.000 ariary l'unité. « Notre premier objectif est de permettre aux automobilistes de se doter d'outil efficace, en matière de sécurité routière » explique le responsable de « Sourc'In » qui n'est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai en matière de distribution d'appareil de haute technologie à bon marché. On rappelle sur ce point le succès des « Smartwatch » et des caméras de sport « Waterproof ».

Prévention. C'est justement pour satisfaire à ces besoins spécifiques que la société « Sourc'In » a décidé d'innover en mettant sur le marché la caméra rétroviseur. La Caméra « Sourc'In MX 1 », puisque c'est son nom est en effet destiné à de multiples usages. Le dispositif est doté de deux caméras qui s'installent à l'avant et à l'arrière de la voiture. Le tout relié à un écran qui peut à la fois faire office de rétroviseur et d'instrument de visionnage d'images enregistrées. « La caméra avant peut enregistrer les événements qui se passent devant la voiture. En cas d'accident les images enregistrées peuvent servir de preuve de la circonstance dudit accident » explique un responsable de « Sourc'In ». Une manière d'indiquer que ce genre de caméra rétroviseur peut être utilisé comme outil de prévention en matière de sécurité routière. Pour les entreprises de transports de marchandises ou en commun, la caméra « Sourc'In MX 1 » peut aussi servir d'outil de contrôle des itinéraires des voitures. Il s'agit dans ce cas d'une alternative au GPS.

