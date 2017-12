Tunisie: La FIFA arrose !

La Tunisie a par le passé croisé le fer avec le Mexique lors du Mondial argentin de 1978 (victoire 3-1), puis a rencontré la Colombie de Thomas Rincon, Farid Mondragon, Asprilla et Carlos Valderama en 1998 en France (défaite sur le score de 0-1). Pour rappel, les hommes de Nabil Maaloul affronteront le Panama lors du match de clôture du groupe G, le 28 juin à Saransk (20h00), et ce, après avoir rencontré respectivement l'Angleterre, le 18 juin à Volgograd (20h00), et la Belgique, le 23 juin au stade du Spartak à Moscou (14h00).

La qualification du Panama pour le Mondial lui a valu le titre de «star de la meilleure performance sportive de l'année», a récemment rapporté le site de officiel de la Fédération panaméenne de football (FPF). Cet hommage unanime a aussi consacré le joueur cadre Romm Torres et le séléctionneur colombien Hern Dario Gomez. Tous deux se sont vu décerner des distinctions. Pour rappel, Torres évolue en MLS (ligue d'Amérique du Nord), au sein des Sounders FC de Seattle. Historique, la qualification du Panama pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde 2018 ne manquera pas de lui apporter le soutien et la sympathie des férus de ballon rond. Pour la Tunisie, adversaire du Panama, ce sera la 3e fois que les nôtres affronteront une sélection sud-américaine (ou d'Amérique centrale) en phase finale du Mondial.

Ce faisant, la Tunisie précède l'Egypte, la RD Congo et le Maroc. Ce qui n'est pas à dédaigner ! Au niveau mondial, l'Allemagne trône toujours sur le sport-roi de la planète. Derrière la Mannchaft, le Brésil, le Portugal, l'Argentine et la Belgique sont toujours présents dans le giron du gotha mondial.

