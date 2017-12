Tunisie: Chasser le désespoir et continuer d'y croire !

analyse

Dernière désillusion : le gouvernement d'union lancé par le chef de l'Etat, porteur de nos ultimes espoirs, se retrouve dans le collimateur de ...la «majorité», que viennent rejoindre à dessein des petits partis en manque de positionnement.

À mesure que le désespoir s'installe, les débats partisans suscitent l'allergie, provoquent l'amertume, sont ressentis comme une étrange cacophonie, un jeu bruyant de gamins malpolis, une rixe de voyous grossiers qui en viennent aux mains. Rarement comme un débat politique sérieux à la recherche de solutions aux problèmes du pays. Et cela en rajoute au sentiment d'échec, de défaite d'un peuple qui, s'il ne s'est jamais prétendu révolutionnaire, a accueilli avec soulagement l'avènement de la démocratie.

La révolution a revendiqué et promis la liberté et la dignité, elle n'a pas su octroyer cette dernière et elle menace, à l'ombre de la liberté, de mener au naufrage social, à la misère, à l'implosion. Dieu nous en préserve.

L'explosion des attentes et des revendications a d'abord affaibli l'Etat, discrédité qu'il était déjà de par les pratiques de fin de règne de l'ancien régime. De sorte que la pagaille et l'indiscipline ont régné en maîtres, perturbant le travail de l'administration publique et le fonctionnement de la pyramide des fonctions dans le secteur privé. Ce alors que l'agitation sociale entraînait, en un mouvement de foule parmi les jeunes des régions, un blocage de la production des mines et des gisements pétrolifères, ainsi que dans diverses entreprises jusque-là prospères. Et il faut bien le dire, l'Ugtt n'a pas joué, à ce niveau, le rôle d'apaisement subtil dont elle se targue ces derniers temps. Alors qu'Ennahdha, qu'animait la rancune à l'égard des anciens gouvernants, ne cessait de jeter de l'huile sur le feu qu'attisaient les courants extrémistes, notamment de gauche, qui attendaient depuis belle lurette «la» révolution de leurs rêves et la voient s'offrir à eux. S'ensuit une terrible alliance malsaine de tous ceux qui veulent dénoncer et décrédibiliser tout ce qui est hérité de l'ancien régime, traité de valet de l'étranger, de traître, de corrompu.

Les jeunes voulaient donc déloger tout ce qui a précédé la révolution, ce qui est «normal» de la part de jeunes. Mais ce qui l'est moins, c'est l'implication des moins jeunes dans cette entreprise dévastatrice qui a ruiné le pays et sapé sa crédibilité.

La deuxième entreprise de démolition, elle aussi menée de par une alliance de fait entre Ennahdha et la gauche idéologique, c'est la décision de balayer totalement la constitution et de convoquer une assemblée constituante. Dans un climat de totale insoumission à l'Etat, des élections organisées en l'absence d'un parti centriste structuré ne pouvaient que donner le pouvoir aux islamistes. Or ceux-ci n'avaient aucune expérience du pouvoir et ne savaient que critiquer et détruire, en se donnant l'impression de réformer. Ce qui a donné des expérimentations qui ont conforté dans les esprits la conviction que l'on avait affaire à un bateau ivre.

Mais une autre entreprise sous-jacente était déjà engagée en vue de déstabiliser le pays ou, tout au moins, s'en servir comme une base de recrutement de mercenaires endoctrinés jihadistes. Et l'attitude d'Ennahdha à ce niveau reste difficile à évaluer. Notre mouvement islamiste a-t-il eu peur de s'attirer les foudres des comploteurs du faux printemps arabe qui préparaient l'invasion de la Syrie et de l'Irak, ou pensait-il profiter de l'aubaine? Le fait est qu'il a laissé faire ou peut-être plus. En parallèle d'une islamisation rampante couverte par le système républicain démocratique de la Troïka, jusqu'au sit-in du Bardo et au retour de Béji Caïd Essebsi sur la scène politique.

Maintenant, il ne s'agit pas de ressasser le passé. L'enlisement du pays est une responsabilité collective et le succès de la transition démocratique un devoir commun. C'est de là qu'est né le consensus entre les «deux vieux», puis l'alliance de fait de leurs deux groupes parlementaires à l'ARP jusqu'au Document de Carthage et au gouvernement d'union nationale dirigé par Youssef Chahed.

Le pays est vraiment en danger, mais il n'est pas question de baisser les bras ou de laisser triompher des scénarios suicidaires. La république démocratique ne peut se passer des partis. Ceux-ci doivent remplacer les dictateurs et représenter la volonté populaire. Il n'est pas question de s'étriper pour une élection partielle mal gérée. Bien au contraire, il est question de chasser le désespoir et continuer de croire en un dépassement de la crise vers des horizons sereins.