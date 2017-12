Tunisie: Un coaching de 5 mois au profit des jeunes

On vient d'annoncer les 24 projets sélectionnés pour le mentoring lors d'une conférence de presse tenue avant-hier à l'espace startuphaus. Il s'agit de la deuxième édition du Mentoring National, organisé par l'ONG internationale Enpact Tunisie et la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Tunisie, qui vise à soutenir le développement économique dans les pays d'Afrique par le biais d'un programme de mentoring dédié aux jeunes entrepreneurs tunisiens afin de favoriser l'échange de connaissances entre les jeunes entrepreneurs et les aider à la création d'emplois durables.

Khaled Bouchoucha, président de Enpact Tunisie, a déclaré, lors de la conférence de presse, que le programme de mentoring dans sa seconde édition vient principalement pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les aider à se lancer dans le monde entrepreneurial.

Projets innovants

Les noms des participants sélectionnés, porteurs de projets innovants, ont été dévoilés lors de la conférence de presse, par la responsable du projet, Meriam Ben Maâlam, qui a indiqué que «sur un nombre de 150 projets reçus des 24 gouvernorats, 14 seulement ont été sélectionnés pour le mentoring».

En effet, après la sélection des projets, les jeunes entrepreneurs seront accompagnés et coachés par un entrepreneur expérimenté. Ils participeront également à des ateliers et des conférences afin de pouvoir évaluer leur progrès et apprendre sur les écosystèmes entrepreneuriaux. La sélection des projets s'est basée essentiellement su les critères de l'innovation et l'originalité, l'impact du projet, la cohérence et la visibilité du projet. Le mentoring s'étalera sur une période de 5 mois (jusqu'en mai 2018) où les candidats devront suivre des formations, des sessions de travail...

La conférence a donné la parole à quelques jeunes entrepreneurs afin de donner un aperçu de leurs projets qui ont été sélectionnés. Les 14 titres de projets sélectionnés pour le mentoring sont Smart cane, Nouha EcoPrint, Shwoppy, Herbéos, Fuglab, Zy Pack company, Fruit de terre, Tassbira, Coart, Kolshay, Hydrocompste, Ace, Fractal et Palma