Sénégal: Lamine Sané - Le Sénégalais est dans le viseur de Saint-Etienne

Saint-Etienne, en très mauvaise posture en championnat (16e, 20 points), a déclaré, par l'intermédiaire de ses présidents, vouloir frapper fort lors du prochain mercato hivernal. Pointé dans le haut du championnat en début de saison, l'AS Saint-Étienne connait une fin des manches allers de Ligue 1 difficile. Les Verts n'ont plus gagné de matchs depuis le 20 octobre dernier. Cette situation alarmante contraint Gasset à passer à l'action dès l'ouverture du mercato. Et ça, le successeur de Julien Sablé l'a bien compris.

