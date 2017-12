Congo-Kinshasa: LA POLICE MONUSCO forme les Officiers de Police Judiciaire de la PNC

Au cours de deux journées, plusieurs modules ont été développés à savoir, introduction aux droits de l'homme, cadre juridique applicable aux enquêtes préliminaires, normes et standards droits de l'homme et détention. Cette formation avait pour but d'aider les OPJ à distinguer les enquêtes en préliminaire et celles des flagrants délits, afin d'éviter les violations récurrentes des Droits de l'Homme et spécialement ceux des personnes gardées à vue. A la suite de cette formation, ils devraient pouvoir comprendre les limites de leurs prérogatives en enquête préliminaire en ce qui concerne les mesures de garde-à-vue, les personnes susceptibles de faire l'objet de ces mesures, les perquisitions, les saisies et les droits dont dispose tout présumé auteur d'une infraction dont l'enquête est diligentée en préliminaire.

Dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO en son volet renforcement des capacités de la PNC, le BCNUDH MONUSCO-KANANGA en collaboration avec UNPOL, a organisé les 20 et 21 décembre 2017 dans la salle de conférences du HQ MONUSCO-KANANGA, une formation à l'intention des Officiers de Police Judiciaire de la Garnison de KANANGA, sur « LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME DANS LE CADRE DES ENQUETES PRELIMINAIRES (Arrestations et détentions) ».

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.