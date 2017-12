Cote d'Ivoire: Ryan Sessegnon - La pépite Anglo-Ivoirienne affole l'Europe

Il a17 ans et fait rêver déjà de grosses écuries de la Premier League. Arrière gauche très offensif surnommé « le prochain Gareth Bale », Ryan Sessegnon le jeune anglais d'origine ivoirienne est la dernière pépite sortie de l'académie de Fulham.

Le nom Sessegnon est sur plusieurs lèvres au sein de différents clubs depuis cet été. De plus, Ryan a aussi un frère jumeau qui aspire à devenir une star du football anglais, Steven. Néanmoins, Ryan est le premier à avoir attiré l'attention de deux grands clubs depuis quelques temps déjà. En effet, Manchester United et Tottenham sont ses principaux prétendants et le transfert se rapproche de plus en plus. Selon The Guardian, les Red Devils souhaiteraient s'attacher les services du latéral gauche de Fulham contre un chèque d'un peu moins de 30 millions d'euros. Mais la concurrence sera féroce pour la pépite de 17 ans qui évolue du côté de Fulham (4 buts en 22 matches de Championship cette saison). Tottenham ainsi que le Real Madrid suivraient aussi avec attention le footballeur né en l'an 2000 !

Son patronyme nous rappelle un certain Stephane Sessegnon (international béninois), le joueur passé par Créteil, Mans, PSG, Sunderland ou encore West Bromwich Albion. Stephane, certes béninois mais est ivoirien d'origine. Ryan Sessegnon est un arrière gauche anglais très offensif qui n'a que 17ans. Il évolue à Fulham en Championship (deuxième division). Il a un profil très proche de Gareth Bale.