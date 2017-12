Sénégal: Crise du parti socialiste - Les jeunesses socialistes de Rufisque se rangent derriere Tanor

Dans un communiqué rendu public, Stanislas Ndiaye, Secrétaire général et compagnie témoignent clairement «leur confiance » à Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire Général du PS et à l'ensemble des responsables socialistes du département de Rufisque sous la direction du Camarade Mar Diouf ».

Leurs espérances solides en cette personne se justifient, selon eux, par le fait qu'ils le considèrent comme le philanthrope du parti. C'est en partant de cette observation qu'ils affirment dans la note que celui-ci « renforce le crédit et la pertinence de l'ancrage du PS dans la solidarité gouvernementale et la majorité présidentielle de BBY dans la conduite des affaires publiques depuis 2012 ».

Dans la foulée, les jeunesses socialistes du département de Rufisque ont craché du feu sur les sympathisants de Khalifa Sall, à l'image du maire Barthélémy Dias. Et de poursuivre en affirmant que les partisans du maire de Dakar « n'incarnent que leur khalifisme propre, loin du socialisme et des vraies valeurs du PS ». Parlant de ces vraies valeurs du parti socialiste, les jeunesses socialistes jugent d'ailleurs que les Khalifistes ont oublié les desseins du parti.

Pour eux, Ousmane Tanor Dieng est le seul socialiste qui a le cœur sur la main et le seul à comprendre « le mieux-être des populations sénégalaises dans la conduite commune des affaires publiques ». Pour finir, Stanislas Ndiaye et compagnie ont estimé que former une longue chaine de solidarité et renforcer la consolidation du parti, par le biais de la discipline, de l'organisation et de la méthode militante, sont les seules authentifications et fondements socialistes hérités du père fondateur Léopold Sédar Senghor et de ces successeurs.