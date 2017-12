Tunisie: CSS - Le moral au zénith !

Aussi, est-ce avec un cœur gros comme ça que les coéquipiers de Jridi sont-ils décidés à négocier le match bien convaincus que c'est dans l'adversité qu'on se taille un moral de battant... Et puis, leurs potentialités intrinsèques bien affûtées depuis quelque temps et qui leur ont permis de s'emparer de la seconde place du classement avec un écart bien plausible devraient leur permettre de croire en leurs chances de faire le break.

L'effectif disponible pour leur entraîneur devrait aussi lui permettre de présenter au coup d'envoi du match une formation homogène où la complémentarité entre les lignes constituerait un de ses points forts. C'est surtout grâce à l'omniprésence des joueurs de l'entrejeu, à leur tête le duo de charme Karim Aouadhi et Kingsley Sokary dont les ouvertures souvent bien ficelées devraient procurer aux avants Marzoughui et Chaouat de belles opportunités pour menacer le camp adverse.

L'option tactique qui serait a priori adoptée reposera sur un 4-4-2 élastique qui pourrait se muer en 4-5-1 pour assurer la mainmise sur ce compartiment névralgique du terrain en phase défensive.

C'est du moins l'option que les coéquipiers de Aouadhi ont adoptée ces derniers temps avec la célérité requise, bien soutenus dans leurs manœuvres par l'apport des deux latéraux, en particulier le latéral droit Hamza Methlouthi, toujours au four et au moulin.

Quant au latéral gauche, nouvellement introduit parmi ce compartiment, en l'occurrence Houssem Dagdoug, il a besoin de plus de temps pour s'accommoder avec les exigences de ce poste à double emploi. Le joueur venant juste d'accéder parmi les «grands» suite à l'absence forcée du titulaire du poste, Raymond Monday, pour des raisons de santé.

Dernière étape de préparation à Gammarth

L'entraîneur, Lassaâd Dridi, vient de clôturer le programme de préparation pour ce sommet de la journée par une mise au vert de trois jours dans la banlieue nord de la capitale, au cours de laquelle 21 joueurs ont été retenus pour parfaire leur préparation technico-tactique avec en corollaire des séances de visionnage en vidéo de certains matches disputés récemment par l'adversaire du jour pour le connaître de plus près.

Ce qu'on a surtout retenu parmi la liste des joueurs retenus pour le stage, les noms de deux joueurs nouvellement recrutés et qualifiés aussitôt pour porter le maillot du club. Il s'agit précisément des deux transfuges de la JSKairouanaise, le demi offensif Mohamed Ali Ragoubi, et l'avant Aymen Harzi. Ce dernier suppléera Sameh Bouhajeb, le jeune avant du club transféré à l'ESMétlaoui sous forme de prêt de six mois.

D'autres nouveautés sont attendues parmi l'effectif sfaxien, pour élargir l'éventail de choix de l'entraîneur et attiser la concurrence sur les postes. On cite parmi elles Mohamed Saïd Karchoud, un milieu offensif de 22 ans issu du club de Ben Arous, Eschraf Zouaghui latéral gauche et Mourad Hedhli milieu, tous deux seront qualifiés à la fin du mois en cours et sont originaires de l'ASGabès.

Formation probable

Jridi, Methlouthi, Dagdoug, Ben Salah, Meriah, Aouadhi, Sokary, Louati, Hannachi, Marzoughui et Chaouat.