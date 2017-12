Sénégal: Travaux d'exécution du projet énergie de l'Omvg - Le comité de pilotage examine le budget annuel

Pour examiner le Programme de travail et le budget annuel 2018 du projet Energie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg), le Comité consultatif de suivi de ce projet a organisé hier, vendredi 22 décembre, sa première réunion. Présidée par le Haut-Commissaire de l'Omvg, El Hadj Lansana Fofana, la rencontre devra ainsi permettre de préparer les activités du projet à réaliser en 2018.

Le Comité de pilotage du projet Energie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) a tenu hier, vendredi 22 décembre, son premier atelier de validation du Programme de travail et budget annuel (Ptba) 2018 de ce projet. Composé des représentants du Haut-Commissariat de l'Omvg, des Etats membres, du Système d'échanges d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest et des Ong du secteur de l'énergie, le Comité de pilotage assure la coordination et le suivi de l'orientation des activités du projet. « La réunion va examiner le Ptba 2018 qui va servir à préparer les activités du projet à réaliser en 2018 et le budget y afférent », a déclaré le Haut-Commissaire de l'Omvg, El Hadj Lansana Fofana.

Poursuivant son propos, il a fait savoir que le projet Energie de l'Omvg a deux principales composantes. « La première, c'est Sambagalou dont la réalisation est un peu différée et la seconde qui est en cours d'exécution, c'est la ligne interconnexion haute tension 225V avec 1677Km de longueur qui va relier 4 pays membres de l'Omvg que sont la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal qui sera finalisée en 2018 », a laissé entendre El Hadj Lansana Fofana. La ligne interconnexion est estimée à un coût de 722 400 000 Dollars assuré par huit bailleurs dont la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et les Etats membres.

A en croire Lansana Fofana, « le financement est totalement mobilisé, les contrats sont signés et les entreprises ont déjà commencé à livrer le matériel sur le terrain ». Qui plus est, dira-t-il, « nous sommes à la phase des enquêtes parcellaires pour pouvoir inventorier les biens et les personnes affectées par le projet et procéder à l'indemnisation et pour faire cette opération en œuvre dans la transparence, nous avons mis des structures au niveau de chaque pays pour pouvoir procéder à la sensibilisation et participer à l'indemnisation pour qu'il y ait au bout du compte zéro réclamation après l'indemnisation ». L'année 2018 sera ainsi marquée par une accélération de l'exécution des travaux de construction afin de respecter les 18 mois de mise en œuvre du projet.