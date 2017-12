Madagascar: Antsirabe - De nouveaux agents pour renforcer la sécurité publique

Réduire le taux d'insécurité. C'est l'objectif du gouvernement, par le biais du ministère de la Sécurité publique, en initiant une nouvelle stratégie pour la réforme du secteur.

Afin d'atteindre les visions incluses dans cette stratégie et dans le cadre de la sécurité de proximité, l'École nationale des inspecteurs et des agents de police (Eniap) à Antsirabe n'a cessé, depuis quelques années, d'augmenter l'effectif des nouvelles recrues qui doivent suivre une formation d'une année en son sein, avant de travailler. Cette 24e promotion dénommée « Rova »- Respect Obéissance Volonté et Actions- totalise 645 agents de police et 100 inspecteurs. « Après avoir suivi la formation qui s'est orientée vers l'application de l'approche par alternance, les nouveaux agents et inspecteurs vont tout de suite se mettre à l'œuvre », explique le commissaire divisionnaire Damy Talily, directeur de l'Eniap.

Outre l'amélioration des l'exercices physiques et des enseignements théorique et pratique, le renforcement de l'éducation morale est également un point positif de cette promotion.

Outre la lutte contre la corruption et le respect de la déontologie et de l'éthique, la bonne conduite des policiers a été également accentuée par tous ceux qui sont intervenus durant la sortie officielle de vendredi. « De nombreux efforts ont été, dans ce cadre, réalisés afin que ces nouveaux agents respectent la discipline dès la prise de service. C'est ainsi que deux agents ont été renvoyés au cours de la formation et que trois autres doivent redoubler », indique le commissaire divisionnaire Damy Talily. Encore un grand défi à relever.