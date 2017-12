Sénégal: Sédhiou / Réception provisoire des ouvrages du Dac de Sefa - 1.950 hectares exploites pour 5.000 emplois directs attendus

Le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre a procédé hier, vendredi 22 décembre, à la réception provisoire des infrastructures et équipements réalisés au site des domaines agricoles communautaires de Séfa. Ces domaines occupent une superficie de 1.950 hectares et les investissements sont de l'ordre de 7 milliards de CFA. L'impact touchera 5.000 emplois directs, selon le coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires du Sénégal. Une opportunité d'emploi des jeunes, selon le ministre Abdoulaye Diop.

Les domaines agricoles communautaires de Séfa sont dotés de nouvelles infrastructures de production et de formation à la pointe des technologies innovantes. La réception provisoire des ouvrages a eu lieu ce vendredi en présence de plusieurs acteurs du secteur. « Le cœur du DAC est un centre de services et de formation à savoir le machinisme agricole, les services dans les labours, le traitement phytosanitaire des plantes, dans la sélection des semences pour les hautes rentabilités et la formation aux technologies de pointe dans des domaines variés comme l'agriculture, l'élevage des ruminants et de la volaille », a expliqué Mamina Daffé, le coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires du Sénégal (Prodac).

A propos de l'emploi généré par ces activités, Mamina indique que « ces domaines impactent sur 5.000 agriculteurs et sur un rayon de 50.000 kilomètres, nous pouvons offrir des services aux paysans. C'est aussi la création de 2.500 tonnes de produits maraîchers sous serre, sur pivot ou autre. C'est vraiment générer 5 milliards de recettes par an et un bénéfice net de près du milliard ». Venu présider cette cérémonie en compagnie du gouverneur de région, le ministre de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre se dit rassuré de la qualité des investissements et de l'impact attendu pour booster l'emploi massif des jeunes.

Abdoulaye Diop non moins maire de Sédhiou relève que « ce projet fait partie des projets pilotes du président de la République Macky Sall. Depuis qu'il a lancé ici en février 2015 le démarrage des travaux on se rend bien compte que les travaux ont bien avancé. Les premières productions de contre saison sont prévues dans un mois ».

LES DAC, UNE REPONSE A L'EMIGRATION CLANDESTINE

Le ministre Diop de renchérir : « je suis vraiment satisfait de tout l'engouement et du professionnalisme autour de ce projet si cher au chef de l'Etat et qui trouve l'abnégation des populations. Ces domaines constituent une offre d'emplois des jeunes et accèdent de fait à la demande de formation des jeunes pour rester au pays et éviter de risquer leur vie sur le chemin de la méditerranée ou encore de l'enfer du désert libyen ». Les domaines agricoles communautaires de Séfa occupent présentement une superficie de 1.950 hectares avec un investissement actuel de 7 milliards de CFA. A terme, ils devront générer 5.000 emplois directs, selon Mamina Daffé le coordonnateur national du Prodac. En attendant la réception définitive, l'entreprise israélienne en charge des travaux poursuit l'implantation des unités de production et son chef de file Harriet Williams rassure de la qualité de leurs prestations.