Sénégal: Un universitaire met en exergue les réponses religieuses aux phénomènes sociaux

Selon Chérif Mouhamadoul Mamoune Aïdara, "ce dialogue entre intellectuels et religieux pourra permettre une analyse des modèles que nos érudits comme Cheikhna Cheikh Saad Bouh ont proposé, de les actualiser et surtout de rendre possible un ressourcement de notre jeunesse".

Saluant l'ouverture d'esprit des organisateurs qui avaient accepté les franchises universitaires et les libertés académiques, le recteur de l'UCAD a souligné que c'est une "chose difficile au Sénégal, dans la mesure où incompréhensions peuvent surgir à chaque fois que des universitaires et des religieux se rencontrent".

Intitulés "Le Cheikh des deux rives", le livre et le film documentaire sont le fruit des différentes communications faites lors du Colloque international organisé les 23 et 24 mars dernier sur l'illustre guide religieux.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.