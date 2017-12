Madagascar: Criminalité faunique - Dix trafiquants de tortues interpellés

À la lumière des informations du ministère de l'environnement, de l'écologie et des forêts entretenues au téléphone hier, ces animaux seront rapatriés à leur provenance, mais seront gardés dans des endroits sûrs et sécurisés tels que dans les parcs ou réserves naturelles.

De source policière, la tête pensante de l'affaire était un Chinois. « Ce baron du trafic a toujours été signalé dans quatre tentatives d'exportation de tortues Astrochelys radiata déjouées à l'aéroport international d'Ivato, ces derniers mois », a signalé une source au service central de la police de l'air et des frontières. Le dernier cas dans lequel cet étranger est impliqué s'est produit le vendredi 15 décembre. Fouillés, ses deux complices et lui en

Arrestation record. Un vaste réseau mafieux qui s'enrichissait sur le trafic de tortues dont les radiata et Angonoka, vient d'être démantelé par la police, à l'aéroport et dans la ville. Le coup de filet a été enclenché depuis dimanche. Les deux derniers complices ont été piégés, avant-hier, tandis

