Cote d'Ivoire: Pont de Bettié - Facteur de renforcement des liens entre la Mé et l'Indenié Djuablin

Fallait-il laisser cette zone dans l'enclavement au détriment de l'employabilité d'une frange des jeunes qui s'employaient à fait traverser les populations, à travers le Bac et les pinasses, sur le fleuve Comoé ? Devant cette problématique, l'Etat a fait son choix : « Bâtir pour la Côte d'Ivoire une économies forte et structurée à partir des infrastructures routières de qualité ».

D'un montant de près de huit milliards Fcfa et d'une longueur de 189,40m, cet ouvrage est le fruit le programme d'appui au secteur routier ivoirien du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2d). « Finis désormais les coûts d'exploitation des bacs! Finis aussi les moyens aléatoires de traversée que sont les pirogues et les pinasses!En un mot, ce pont rend leur liberté aux populations de cette région ».

Selon le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, ce pont va permettre à la population de sortir définitivement de l'enclavement. Ajoutant qu'il va aussi faciliter la circulation des véhicules et des marchandises ainsi qu'à favoriser les échanges entre les régions de la Mé et de l'Indenié Djuablin.

