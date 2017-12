Tunisie: Un programme qui donne le ton

Cette nouvelle formation permettra, toujours selon le directeur artistique, d'identifier des profils parmi les postulants ayant déjà suivi, dès juillet 2017, date du démarrage de ce cycle d'initiation, deux sessions de formation et parmi d'autres candidatures plus récentes.

Ainsi, le nombre de participants ne dépassera pas la vingtaine, ce qui permettra de mieux déceler les aptitudes et les motivations des uns et des autres.

Les candidats sélectionnés suivront des formations complémentaires plus approfondies dans les domaines relevant du champ d'action de la cinémathèque, à savoir :

-- La diffusion didactique des films et la promotion de la culture cinématographique,

-- La collecte, la conservation, le catalogage et la communication des collections.

-- La restauration et la numérisation du patrimoine 16 et 35 mm, ainsi que le super 8 et la vidéo analogique.

Insuffler une âme

«Cette session de formation a été organisée dans les murs de la Cité de la Culture afin de nous familiariser d'ores et déjà avec ce lieu de vie, et commencer dès à présent à lui insuffler une âme à travers un programme qui donne le ton et annonce la couleur. Ce sera, d'ailleurs, une occasion de dévoiler dans un esprit participatif quelques-unes de nos prévisions pour la saison 2018», conclut Hichem Ben Ammar.

Cette 3e session du cycle de formation qui sera ouverte par Mohamed Hédi Jouini, directeur général de la Cité de la Culture, et Mme Chiraz Latiri, directrice générale du Cnci, sera animée par plusieurs professionnels du cinéma.

Sont prévues également des projections de films dans un but d'initiation. Ainsi, durant la première journée de formation, le 26 décembre, Hassan Daldoul et Lotfi Layouni, producteurs, présenteront une «étude de cas» du film de Nacer Khémir Les baliseurs du désert, la version restaurée et numérisée par la cinémathèque royale de Belgique sera projetée et suivie de débats.

Durant la 2e journée de formation, Hichem Ben Ammar et Mohamed Challouf, conseiller artistique, présenteront le programme de diffusion didactique de l'année 2018 suivi d'une discussion. Sera également projeté, lors de cette journée, le documentaire de Thierry Frémaux, directeur artistique du Festival de Cannes : Lumière! l'aventure commence, produit en 2016.

Un atelier sur «Le processus de restauration de films en 4K» sera animé par Slim Larnaout, spécialiste des effets visuels, durant la 3e journée de formation qui sera clôturée par la projection de trois films : Zohra (1922) et Aïn Ghézal (1923) d'Albert Samama Chikly ainsi que le documentaire de Mahmoud Ben Mahmoud intitulé Albert Samama Chikly, le merveilleux fou filmant et ses drôles de machines. Tous ces opus seront présentés par Jawida Tamzali, petite-fille du réalisateur pionnier.