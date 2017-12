Nigeria: Mauvaise nouvelle pour Anderlecht et le Nigéria, Henry Onyekuru absent plusieurs mois

Il y a un an, le président nigérian annonçait que Boko Haram était « techniquement… Plus »

Avec neuf roses plantées depuis le coup d'envoi du championnat de Belgique, il a quasiment inscrit un tiers des buts des Mauves (30). De surcroît, Henry Onyekuru voulait profiter de la seconde partie de saison pour se mettre en évidence en vue de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. En effet, avec de telles statistiques, il pouvait très clairement envisager une place en équipe nationale du Nigéria qui affrontera la Croatie, l'Islande et surtout l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Voilà donc un sacré coup dur pour un club et un joueur qui n'avaient vraiment pas besoin de tout cela.

Sorti sur civière vendredi en fin de rencontre après un choc avec le gardien d'Eupen, Henry Onyekuru a passé différents examens ce samedi. Et le premier verdict est sans appel: le ligament latéral interne est déchiré et l'opération est inévitable.

