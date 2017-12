Congo-Brazzaville: Jeu concours - Plus d'une trentaine d'élèves soumis à l'épreuve d'épellation et de lecture

Différentes écoles privées du primaire et du secondaire ainsi que des individualités ont participé, le 22 décembre à Brazzaville, à la première phase éliminatoire de la première édition de l'émission "L'avenir, c'est nous" qu'anime Dorcas Miantana, dont la finale a lieu ce 24 décembre à Télé Congo.

Organisé dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, le jeu concours de lecture et d'épellation des mots a pour but de participer à l'éveil des enfants pour une croissance intellectuelle. Des écoles privées prennent part à ce concours, tandis que les écoles publiques sont absentes.

Durant l'épreuve, les candidats passent premièrement au tirage au sort, choisissent des bouts de papier sur lesquels est écrit une phrase contenant des mots à épeler. La seconde partie est réservée à la lecture.

Les élèves du niveau d'études de CE1 ont été confrontés à l'épreuve d'épellation des mots, cependant ceux de CE2, CM1, CM2 et 6e ont été mesurés à l'épellation des mots et à la lecture. Les mots et textes ont été tirés dans les livres de l'auteur congolais Martial De -Paul Ikounga, intitulés La mort de Dieké et Voyages initiatiques.

Seuls les candidats qui ont obéit aux critères de choix ont été qualifiés pour la finale, ce 24 décembre à Télé Congo à 12 heures. Pour l'épreuve d'épellation des mots, l'accent doit être respecté, les syllabes doivent être bien épelées, lorsqu'un mot n'est pas bien prononcé , il vaut zéro, s'il est bien prononcé, il vaut cinq points. Les meilleurs élèves seront primés.

Sont qualifiés pour la finale : pour l'épreuve d'épellation des mots niveau d'études CE1

Ruth Makosso, Osseré Prodige. CE2 : Bissemo Jeanny Made.

Pour la lecture niveau d'études CE2 : Bissemo Jeanny Made, Christiano Mbamien.

Epellation des mots pour le niveau d'études CM1 : Matondo Kalou, Enkoura Laure, Guelolo Ayoulalia Eloika Grecia.

Lecture : Matondo Kalou, Enkoura Laure, Guelolo Ayoulalia Eloika Grecia.

L'épreuve d'épellation pour le niveau d'études CM2 : Louzolo Alex, Somi Djibril Danielle, Nguelondelé Andréas. Epreuve de lecture : Somi Djibril Danielle, Nguelondelé Andréas.

Niveau d'études 6e, épreuve d'épellation : Nguoelé Pavina, Ndzo Jessica, Somi Djibril Jordia

Pour la lecture : Nguoelé Pavina, Ndzo Jessica, Somi Djibril Jordia.

Ce concours, a dit Dorcas Miantana, l'organisatrice, permet à pousser les élèves à aimer la lecture. C'est aussi l'occasion de faire connaître aux élèves les différents écrivains congolais.

L'émission "L'avenir, c'est nous" a pour but de susciter des vocations auprès des enfants et de les inciter à plus d'ardeur dans le travail.