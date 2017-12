Burkina Faso: Gendarmerie nationale - 96 agents reçoivent leurs médailles militaires et commémoratives

Ils sont au total 63 récipiendaires à recevoir la médaille militaire et 33 autres la médaille commémorative dont 22 avec agrafe Mali et 11 avec agrafe Soudan.

La médaille militaire est destinée à récompenser les militaires non officiers des Armées de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale, qui se seront distingués par leur dévouement à la nation, leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leurs services. Elle peut être décernée à titre normal, exceptionnel ou posthume.

Lors de cette cérémonie, ils sont 63 à être récompensés dans cette catégorie.

Une récompense que l'Adjudant Blaise Yaméogo, récipiendaire de la médaille militaire, a reçu avec émotion. «Je suis vraiment ému de constater que les efforts fournis au jour le jour dans le cadre du devoir professionnel ne sont pas passés inaperçus aux yeux des chefs» s'est-il réjoui. Il estime que c'est une interpellation à mieux faire, à plus d'ardeur au travail afin de prouver à ceux qui l'ont décerné cette médaille qu'ils n'ont pas eu tort.

Par ailleurs, la médaille commémorative elle, est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires de rang des armées qui se sont distingués par leur dévouement à la nation dans les opérations de sécurité et de maintien de la paix. Elle a été décernée à 33 militaires dont 22 avec agrafe Mali et 11 avec agrafe Soudan.

Pour le lieutenant Amed Issiaka Drabo, récipiendaire de cette médaille avec agrafe Soudan, a remercié sa hiérarchie et la nation burkinabè pour cette distinction. «Cette reconnaissance est une fierté pour moi car, c'est une confiance qui a été placée en moi et ce mérite a été reconnu aujourd'hui» dit le récipiendaire.

Et le chef d'Etat-major de la gendarmerie nationale, le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba a estimé que «cette distinction doit pouvoir galvaniser ces bénéficiaires afin qu'ils puissent redoubler d'efforts».

Il a aussi fait savoir que cette cérémonie différée de décoration concerne les absents de la cérémonie solennelle qui a été faite le 1er novembre dernier lors du 57ème anniversaire des Forces armées nationales.

