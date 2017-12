Burkina Faso: Sortie de Gynécologues obstétriciens - 26 nouvelles compétences pour bouter la mortalité maternelle et néonatale

La marraine, Sika Kaboré, épouse du Président du Faso, dont le père fut gynécologue, a livré un message franc à ses filleuls qui doivent «allier savoir-faire et savoir-être, en cultivant l'humilité, la modestie pour être à l'écoute des femmes qui des fois viendront à vous juste pour avoir du réconfort». Du reste, a-t-elle fait savoir qu'elle suit de près ses filleuls après avoir cité les noms de certains gynécologues sortis en 2007 et dont était la marraine.

A l'occasion, des hommages à profusion ont été rendus à la doyenne, la première professeure et première femme gynécologue du Burkina, Bibiane Koné, qualifiée de «maman» par les nouveaux gynécologues, de grand «maître» et même de «dinosaure» par le Pr Thièba Bonané, celle-là même qui a coordonné la formation de ces jeunes spécialistes.

