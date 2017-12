Togo: Sévère camouflet de TRIMUA aux ministres 'bénis oui oui'

Les rues étaient très peu animées à Lomé, en ces périodes de fête et une… Plus »

« C'est excessif cette expression 'sur l'instruction personnelle du chef de l'Etat' ; ça devient agaçant non seulement pour le pouvoir et pour les populations », a déploré Christian TRIMUA qui précise que Faure Gnassingbé sur les questions de détails le chef de l'Etat a laissé à chacun sa responsabilité et il semble que les membres du gouvernement devaient en tirer aussi les conséquences.

« Je vais vous dire une chose et je suis sur qu'un certain nombre de collègue ne partageront pas mon point de vue sur ce sujet », a-t-il déclaré ce dimanche 24 décembre sur radio Pyramide Fm dans l'émission « D12 » animée par Pierrot ATTIOGBE alors qu'un auditeur l'a interrogé sur cette attitude de certains ministres.

Bon nombre ont davantage mal en entendant de plus en plus des ministres dire à chaque fois « sur instruction du chef de l'Etat » en voulant faire une action. C'en est de trop estime Christian TRIMUA, en sa qualité de Conseiller du Chef de l'Etat. Il reconnait qu'une telle réaction ferait mal à ces genres de ministres, mais il a voulu oser le dire pour corriger ce mal qui avant tout fait mal au Chef de l'Etat même.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.