Ile Maurice: Diffamation alléguée - Un ex-cardiologue réclame des dommages de Rs 50 M à une publication

Il n'a pas apprécié que son nom soit cité dans une publication rodriguaise. Pour obtenir réparation, ce cardiologue à la retraite a fait servir une mise en demeure à ladite publication au greffe de la Cour suprême, le mardi 19 décembre. C'est par le biais de ses hommes de loi, Mes Erickson Mooneapillay et l'avoué Oograssen Cowreea, que Christian Larchier, un Franco-Mauricien, réclame des dommages de Rs 50 millions au directeur des publications.

Christian Larchier affirme qu'un article de presse, paru le 14 décembre et ayant pour titre «Un couple français habitant Rodrigues, condamné pour escroquerie» lui aurait causé du tort. L'article en question faisait mention de possession illégale d'armes à feu et de munitions...

«C'est un article diffamatoire. Ce sont que des allégations faites dans l'unique but de me nuire aux yeux du public. J'ai été pressé de questions par mes amis et anciens collèges. Cela a terni ma réputation», explique-t-il. C'est pour cette raison, dit-il, qu'il réclame des dommages de Rs 50 M pour obtenir réparation suite à ce qu'il qualifie d'allégation «malicieuse, fausse et méchante.»

Christian Larchier indique dans le document qu'il est un cardiologue retraité, reconnu au niveau international. «J'ai été l'un des pionniers de la mini-chirurgie invasive et robotique en Europe et aux États-Unis. Au sein de la communauté scientifique, je jouis d'une très bonne réputation et je possède une guest house quatre-étoiles.»

Toutefois, il avait été arrêté pour possession illégale d'armes à feu et munitions, n'ayant pas de permis de port d'armes. Une certaine quantité de psychotropes avait aussi été retrouvée en sa possession. Pour sa défense, il avait soutenu que les psychotropes étaient destinés à sa femme qui est souffrante. Et qu'en raison de l'état de santé de cette dernière et de ses engagements familiaux, il n'a pu renouveler son permis d'armes à feu.