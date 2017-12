Cote d'Ivoire: Alépé/ Orphelinat Jean-Emmanuela de Monga - Le Lions Club Abidjan-Harmonie offre repas de coeur, cadeaux, aux pensionnaires

Les pensionnaires de l orphelinat Jean-Emmanuela de Monga, dans le département dAlépé ont été comblés en cette période de fêtes de fin dannée. En effet, ils ont reçu la visite du Lions Club Abidjan-Harmonie qui leur a gratifié au cours de cette journée dominicale, dun repas de coeur à midi, précédé tôt le matin dun petit-déjeuner.

En plus de nombreux cadeaux et de don en vivres et non-vivres. Les tout-petits ont également bénéficié dune visite médicale. Chants, ballets, sketchs, denses, etc., ont rythmés ce moment de partage de repas avec leurs bienfaiteurs : les Lions.

Selon la présidente du Lions Club Abidjan Harmonie, Kouadio Adelaïde, cet acte de générosité qui est à sa troisième édition, vise à « mettre un peu de joie et damour au sein des enfants défavorisés ». Cette oeuvre de charité initiée par ce Club service a vu la participation d autres Clubs, dont Colombe, Phoenix, Océan et de Leo (petits Lions). Après une visite guidée des locaux de lorphelinat, les Lions ont fait la promesse de réhabiliter entièrement les bâtiments vétustes et délabrés. Ils ont offert séance tenante, une somme de 300 000 F Cfa pour lacquisition définitive dun bâtiment annexe auprès du propriétaire. Lequel doit également subir une réhabilitation, en vue daccroître la capacité daccueil de cet orphelinat.

Au vu de lacte de générosités posé par le Lions Club Abidjan Harmonie, qui donne un réel espoir à ces enfants orphelins, abandonnés, défavorisés, etc, le président de la Région 31 des Club Lions, Demba Thiam a invité lensemble des Lions présents a une méditation autour de ce qui suit : « On nest pas orphelin quand on a perdu son père et sa mère. On est orphelin quand on a perdu espoir ».

Au nom de la fondatrice de lorphelinat, Matilde Don, son époux Don Don Jérôme a indiqué que cette visite des amis des Clubs Lions est à « marquer dune pierre blanche ». Il a relevé que lorphelinat Jean-Emmanuela de Monga compte à ce jour 56 pensionnaires de 0 à 15 ans, venus dhorizon divers. Et dont leur prise en charge nécessite beaucoup de moyens. Ainsi a-t-il exprimé la reconnaissance de la fondatrice, ainsi que celles des pensionnaires aux bienfaiteurs du jour.