Cote d'Ivoire: Pélagie Kouassi redonne le sourire aux enfants de l'ONG "Air sans frontière"

Les enfants de l'Ong "Air sans frontière" pourront passer le réveillon de la Noël avec le sourire. Et pour cause, ils ont reçu un important don de vivres et de non vivres des mains de Mme Pélagie Kouassi, opératrice économique résidant aux Etats-Unis.

La cérémonie de remise de cet important don s'est déroulée le samedi 23 décembre 2017, au siège de ladite Ong sis au village "Ficgayo" de Yopougon, en présence de Mme Mariam Free Camara, présidente de l'Ong, M. Henry Yao, parrain de l'Ong et du pasteur Jacob Ziognon de l'église évangélique "La Consolation et le salut des âmes".

Des matelas, des vêtements, des chaussures, des sacs de riz, du matériel scolaire et autres objets. C'est le don fait par Mme Pélagie Kouassi, ressortissante ivoirienne vivant aux Etats-Unis, à la structure.

Sur le sens de ce don, Mme Pélagie Kouassi estime que les enfants sont des êtres fragiles, il paraît plus que nécessaire de leur venir en aide. « Je suis moi-même orpheline depuis l'âge d'un an. Je sais donc ce que c'est que le manque d'affection parentale car j'en ai souffert. C'est donc une promesse que je me suis faite d'aider les démunis. Grâce au soutien d'Ong américaines et de compatriotes ivoiriens résidant aux Etats-Unis, je pense que ces enfants seront à l'abri pendant un moment », a-t-elle indiqué.

Pour la donatrice, il n'y avait pas meilleur moment que la veille des fêtes. « J'ai choisi les fêtes de fin d'année puisqu'en cette période, les enfants du monde entier reçoivent des cadeaux de leurs parents. Je pense que ces enfants, à l'instar des autres de leur génération pourront s'égayer par le simple fait de tenir un jouet. Ils auront le sourire comme les autres et ne se sentiront pas oubliés », a-t-elle indiqué.

Mme Mariam Free Camara s'est réjouie de ce don. « C'est plus fort que moi pour une dame que je ne connaissais même pas. Les Ong souffrent pour les enfants malgré les multiples efforts consentis par la Première dame, Mme Dominique Ouattara. Je dis merci à cette Ivoirienne et ses collaborateurs extérieurs pour ce geste de haute portée », a-t-elle remercié.

Avant d'inciter les Ivoiriens à emboîter le pas à cette dame au grand cœur. « Certains enfants sont naturellement doués pour la danse, d'autres pour le théâtre ou encore la sculpture. D'autres vont encore à l'école. J'en appelle aux autorités compétentes et aux bonnes volontés pendant que ces enfants sont encore malléables », a plaidé Mme Camara.

La donatrice qui retourne bientôt aux Etats-Unis a d'autres projets. « Mon vœu est de construire un orphelinat afin que ces enfants soient plus protégés. Pour des mineurs, il leur faut un encadrement. Ils font partie intégrante de l'avenir du pays », a-t-elle rappelé.

L'Ong "Air sans frontière" compte une quarantaine d'enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. Ces enfants sont pour la plupart des orphelins. L'Ong a pour vocation la formation aux petits métiers, notamment l'initiation à la danse traditionnelle, à la danse patriotique pour la sauvegarde des valeurs traditionnelles ivoiriennes (Us et Coutumes), la prise en charge sociale des enfants en situation d'urgence, en détresse.

L'objectif de Mme Mariam Free Camara qui fait cette œuvre humanitaire depuis 30 ans, est la construction d'un complexe éducatif à utilité publique dans la commune de Bingerville.