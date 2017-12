Cote d'Ivoire: "EDF Pulse Africa" - Une start-up ivoirienne parmi les trois lauréats

Pour le jury, ces entreprises porteuses de projets d'avenir, vont participer activement au développement énergétique du continent. Les Prix "EDF Pulse Africa" marquent un engagement fort de la part d'EDF pour accompagner ces initiatives particulièrement inspirantes, qui contribuent aux solutions énergétiques de demain et qui s'inscrivent dans la dynamique de notre portefeuille de projets hydraulique, biomasse et off-grid en cours de développement en Afrique », a déclaré la directrice exécutive du groupe en charge de la direction Internationale et présidente du jury Edf Pulse Africa, Marianne Laigneau.

Lono, c'est le nom d'une start-up ivoirienne qui transforme les déchets organiques en biogaz pour le combustible de cuisson et en biométhane pour la production d'électricité. « Confronter nos idées, partager nos méthodes et mutualiser nos onnaissances a permis à chaque porteur de projet d'agrandir son champ de vision. Les déchets organiques sont une inépuisable source d'énergie encore trop négligée en Afrique », a expliqué Louise Bijleved, co-fondatrice de cette structure . Pour la compétence, cette start-up vient de remporter le deuxième prix "EDdf Pulse Africa", un concours organisé par le groupe énergétique Electricité de France (EDF).

