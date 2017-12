Ile Maurice: Patricia Adèle-Félicité - La mère Noël

interview

Le bonheur ne réside-t-il pas en le partage de ce qu'on a reçu ? C'est, en tout cas, le sentiment que laisse la secrétaire générale de Caritas île Maurice, Patricia Adèle-Félicité, qui devra encore compter sur le soutien financier des Mauriciens, en 2018, pour aider au bien-être des plus pauvres.

En tant que secrétaire générale de Caritas, quels sont vos projets pour 2018 ?

2018 va être vraiment challenging pour Caritas pour pouvoir continuer à offrir des services aux familles que nous accompagnons. Il nous faudra trouver des nouveaux partenaires, faire appel aux soutiens des Mauriciens pour continuer à faire fonctionner nos 17 centres d'éveil, la crèche de Tranquebar et permettre aux familles, à qui des maisons de la NHDC ont été offertes, de trouver les moyens pour payer tous les frais y relatifs.

Cette année, nous avons formé et accompagné plus de 60 jeunes pour qu'ils soient employables, mais il y a beaucoup de défis dans ce type de programmes. Nous souhaitons renouveler l'expérience l'année prochaine, car nous croyons que c'est à travers l'éducation et la formation que les plus pauvres pourront faire reculer la misère. Le développement communautaire dans les poches de pauvreté reste notre terrain d'action, mais comme toujours, trouver le financement des projets dans la durée n'est pas évident.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

J'aime beaucoup la nature et les plantes et dès que je trouve un petit moment, je m'occupe de mes fleurs. Je viens, d'ailleurs, d'aménager un petit potager dans ma cour. Le week-end, je prends soin de ma maison et j'essaie aussi de me ménager du temps pour la détente.

Parlez-nous de votre famille.

Nous sommes à trois dans la famille, j'ai un fils de 18 ans, qui vient de terminer ses études secondaires. Mon époux et mon fils me soutiennent dans mon travail et mes engagements. Nous passons du temps ensemble en faisant de petites escapades.

Cuisinez-vous ?

J'adore cuisiner, la cuisine n'est jamais une corvée pour moi.

Gourmande ou gourmet ?

Plutôt gourmet, j'aime les plats goûteux, relevés et je fais toujours très attention à bien présenter un plat.

Un péché mignon ?

Pas vraiment, je suis très disciplinée et exigeante envers moi.

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

La marche et la natation.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

J'aime lire, mais en ce moment, je n'ai pas trop le temps, car je suis débordée de travail. En général, j'apprécie les livres sur le développement personnel.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les informations, les émissions musicales et les documentaires sur RFI.

Et à la télévision ?

Slam et les films romantiques.

Quel type de musique écoutez-vous ?

J'aime beaucoup chanter et danser, donc j'écoute les variétés et les tubes des années 80.

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

Le vivre ici et maintenant. Être reconnaissante pour ce qu'on est et ce qu'on a. Donner le meilleur de soi et développer ses talents. Profiter des personnes autour de nous et se donner sans rien attendre en retour.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Grâce à mon travail au sein de Caritas, je vis des choses que je ne pensais vivre un jour, je voyage et je rencontre des personnes, je prends connaissance de certaines situations, je visite des lieux dont j'ignorais l'existence. Je n'ai pas de souhait spécifique. J'accueille ce qui s'offre à moi et je prends ce qui est bon pour moi en rendant grâce pour ce qui m'est offert. Je me fais un devoir de partager ce que j'ai reçu.