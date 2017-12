Afrique: Financement du commerce - Afreximbank s'allie à la Société internationale islamique

La Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid) et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com), institution financière multilatérale créée par des gouvernements africains et des investisseurs institutionnels, ont signé deux accord Murabaha, l'un à 100 millions de dollars et l'autre à 50 millions d'euros, en vue de faciliter et de financer les exportations entre les pays Africains, ainsi qu'entre l'Afrique et le reste du monde.

Les accords ont été signés par Ing. Hani Salem Sonbol, directeur général de l'Itfc, et M. Amr Kamel, Vice-Président Exécutif pour le développement des affaires et pour les services bancaires aux entreprises de l'Afreximbank, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la tenue du Forum Afro-Arabe sur le Financement du Commerce, organisé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) le 21 décembre 2017 à Dubaï, dans le cadre du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (Arab Africa Trade Bridges).

Les crédits sont destinés à être utilisés pour soutenir les achats des fournisseurs issus des pays membres et non membres, y compris les achats locaux, aux fins de promouvoir le commerce à travers l'Afrique.

À cette occasion, Ing. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'Itfc, a declaré que: «Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Ifc visant à soutenir le développement des exportations des pays africains qui représentent un levier important vers la croissance durable, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté ».

Il a souligné que ce partenariat sera utilisé pour financer les pays africains membres de l'OCI dans le cadre du programme "Ponts du Commerce Arabo-Africains", un programme régional de promotion du commerce qui vise à relever un nombre de défis que rencontre la promotion du commerce entre les deux régions et à renforcer la coopération Sud-Sud.

Ing. Hani Salem Sonbol, directeur général de l'Itfc, a prononcé un discours lors de la séance inaugurale du Forum, axé sur l'identification des perspectives et des opportunités entre les pays arabes et l'Afrique, ainsi que sur les meilleurs moyens de relever les défis qui entravent le développement des flux commerciaux dans ces pays.

Dans son discours lors de la cérémonie, M. Amr Kamel, vice-président exécutif d'Afreximbank, a déclaré « qu'Afreximbank considère l'accord de partenariat comme une importante étape vers une plus grande collaboration dans le cadre de la vision commune de la Banque et l'Itfc. Il a ajouté que "la Itfc a démontré qu'elle se tient au côté de la Banque Africaine d'Import-Export dans ses efforts pour développer le continent Africain et promouvoir le commerce interafricain".

Amr Kamel a conclu: "Je vois une grande perspective pour le partenariat en cours entre Afreximbank et la Itfc, mais je suis conscient que la concrétisation de ces formidables opportunités exigera à la fois de la détermination et du travail assidu. Nous nous engageons à investir nos ressources dans cette direction."

Les participants du Forum afro-arabe sur le financement du commerce ont applaudie et salué la signature des deux accords.