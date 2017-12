Burkina Faso: Fêtes de fin d'année - 46 carrefours de Ouagadougou régulés par la police nationale

En dehors de la sécurisation des personnes et des biens au cours de ces fêtes de fin d'année, la police nationale a également déployé des hommes sur le terrain pour la gestion du trafic dans les principales artères de la ville de Ouagadougou.

Ce dispositif a pour objectif de fluidifier la circulation et éviter au maximum les accidents de circulation et les embouteillages. Le déploiement dudit dispositif s'explique par le nombre élevé des accidents de la circulation constaté ces dernières années. Accidents causés essentiellement par la conduite en état d'ébriété et le non respect de la limitation de la vitesse et du code de la route en général.

Selon les statistiques livrées par l'officier de police Pulchérie Domba, chef du service accidents du Commissariat centrale de police de Ouagadougou (CCP-O), le nombre de cas d'accident et les décès constatés sur place augmente crescendo. Pour 2016, son service a relevé 10 878 cas d'accidents avec 32 décès. Pour la période allant du 1er janvier au 20 décembre 2017, le nombre d'accidents relevé est de 11 108 avec 129 décès. Chiffre qu'elle dit inquiétant vu que les fêtes de fin d'années ne sont pas encore incluses.

Raison pour la quelle, environ 1040 policiers sont déployés quotidiennement sur les principaux carrefours. Durant près de deux heures, l'équipe de journalistes a pu constater le travail desdits éléments dans 4 lieux à savoir le carrefour rail-Nonsin (Tampouy), l'échangeur de l'ouest, le rond point de la patte d'oie et l'intersection Ouaga 2000 vers IAM.

« Ordinairement, nous gérons 22 carrefours dans la ville de Ouagadougou. Mais à l'occasion des fêtes, nous sommes à 46 carrefours. Nous avons pu couvrir ces carrefours grâce au concours des élèves de l'école nationale de la police que vous voyez. Notre mission est la gestion des carrefours par la régulation, la surveillance et l'observation (... ) Les 22 carrefours que nous régulons ordinairement est lié au fait que malgré les feux tricolores, il y a des embouteillages énormes » a expliqué le Commissaire de police Ousmane Ouédraogo, chef du service régional de la circulation et de la sécurité routière du Centre.

Les principales difficultés sont liées au manque d'effectifs et au manque de moyens matériels. Rien que pour la régulation des 46 carrefours, 640 éléments ont été déployés. Outre cette mission de régulation, les hommes du commissaire Ouédraogo peuvent sanctionner les indélicats.

« Les cas passibles de répressions, c'est le non respect des règles de la circulation et du code de la route mais à l'occasion des fêtes, on va un temps soit peu passé à la sensibilisation au lieu de la répression. J'appelle les usagers à la collaboration et surtout qu'ils respectent le code de la route et les gestes du policier en charge de la régulation » a-t-il fait savoir.

Débuté le 23 décembre dernier, la mission de régulation va s'étendre jusqu'au 3 janvier 2018.