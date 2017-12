Burkina Faso: Groupe parlementaire UPC - «Rien n'a changé après Salifou Diallo»

En dehors de la sécurisation des personnes et des biens au cours de ces fêtes de fin d'année, la… Plus »

A cela s'ajoute la tenue de deux journées parlementaires. La première s'est déroulée du 22 au 24 février 2017, sous forme de caravane qui a sillonné les villes de Koudougou, Tchériba, Dédougou, Bondokuy et Boromo. C'est sous le thème « Comment redonner à Bobo-Dioulasso son rôle de capitale économique ? Zoom sur les limites des politiques actuelles », que les réflexions ont été menées. Quant à la seconde, elle s'est tenue à Fada N'Gourma du 20 au 22 septembre 2017, autour du thème « Répartition géospatiale des infrastructures routières au Burkina Faso : adéquation avec les potentialités régionales et les priorités de développement ».

Cependant, même si un des épisode les plus marquants de cette année à l'hémicycle est la non-participation du députés Dah et de ses camarades de même que les autres députés de l'opposition à l'adoption de la loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projets de partenariat public-privé (PPP), il ressort que ceux-ci ont pris une part active dans le vote des lois. C'est ainsi que le groupe parlementaire UPC a participé au vote de 57 lois.

Cette année parlementaire qui s'est achevée le vendredi 22 décembre 2017, aura été assez particulière. D'autant plus qu'elle a connu outre les deux sessions ordinaires, deux sessions extraordinaires et une session spéciale. Néanmoins, « nous pensons que nous avons pleinement joué notre rôle en tant qu'opposition et en tant que parlementaire, au regard de ce que nous avons voté comme lois », laisse entendre Nicolas Dah.

