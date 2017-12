Maroc: Message écrit de SM le Roi à l'Emir de Koweït

Face à l'inquiétude de plus en plus affichée par des hommes d'affaires de la région ouest… Plus »

Le message royal a porté sur les relations fraternelles distinguées liant les deux pays et peuples frères, ainsi que sur les derniers développements sur la scène régionale et internationale, a rapporté l'agence de presse koweïtienne KUNA.

Koweït — L'Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a reçu, lundi les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l'Economie et des Finances, respectivement, MM. Nasser Bourita et Mohamed Boussaid, qui lui ont remis un message écrit de SM le Roi Mohammed VI.

