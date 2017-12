Burkina Faso: Sécurité fêtes de fin d'année - Plus de 1000 flics aux aguets

Par ailleurs, des initiatives sont entreprises pour dissuader les bandits de commettre leurs forfaitures lors des fêtes de fin d'année. Au nombre des mesures, on cite les patrouilles, les opérations de traque et les ratissages dans les zones criminogènes.

Plus de 1000 policiers, a indiqué le commissaire Centrale de police de Ouagadougou, Bonswindé Sankara, sont déployés chaque jour dans les endroits stratégiques de la capitale. Ils ont principalement pour mission : le contrôle d'identités personnes, d'éclairage des engins, des véhicules sans immatriculations et celles d'origine étrangères.

Ainsi, depuis le 15 novembre dernier jusqu'aux 15 janvier 2018, plus de 1000 flics sont mobilisés chaque jour à travers des endroits stratégiques de la ville. C'est ce qui est ressortie des échanges qui ont lieu dans la soirée du 23 décembre 2017, entre responsables de la Police nationale et journalistes.

