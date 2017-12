Ile Maurice: Noël - Quand le volontariat redonne le sourire aux plus nécessiteux

«J'ai eu de la chance et je sais que d'autres n'ont pas la même, donc je veux la partager», fait ressortir Warren Lung. Même sentiment pour les autres volontaires. «Nous voulons être plus proches des plus oubliés de la société», entonnent Anaïs Brunet et Yannick Collard. Ce n'est pas le seul groupe qui viendra en aide aux SDF en cette période festive.

Cette année, le jeune homme jouera aussi le père Noël auprès des plus démunis des résidences de la National Housing Development Company (NHDC) à Camp Levieux. Accompagné d'un groupe de volontaires du quartier, Aksion Positif an Mouvman, il prend une liste de noms des enfants de la NHDC afin de leur remettre des cadeaux. Hier, 167 enfants y figuraient.

Du haut de ses 18 ans, la jeune fille cumule les rôles de volontaire. Durant la matinée du 24 décembre, c'est dans une fête organisée par Light of Hope pour les enfants résidant dans des abris qu'elle était bénévole. Mais la vie n'a pas toujours souri à l'étudiante en comptabilité. En effet, Ameegah Paul a un handicap aux mains et aux pieds, sa main droite étant quasi impossible à utiliser.

